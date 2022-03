Las primeras fotografías de Antonio David Flores y Marta Riesco como pareja

Eran unas de las imágenes más buscadas del momento. Pese a haberse hecho pública su relación hace meses, e incluso gritarla a los cuatro vientos, lo cierto es que no había fotografías de la pareja que forman Antonio David Flores y Marta Riesco. Ni rastro de ellos compartiendo momentos juntos, más allá de las que conseguía la propia reportera cuando, haciendo su trabajo, entrevistaba al extertuliano.

Sin embargo, este miércoles Semana publica esas primeras imágenes de ellos como pareja en, según dice la publicación, su "cita más romántica", donde se deshacen en muestras de cariño.

Así, en las imágenes se puede ver a ambos en actitud relajada y distendida mientras almuerzan en la terraza de un restaurante de un pueblo de la Sierra de Madrid. Además, comparten y risas entre constantes muestras de cariño y complicidad.

Directa al éxito

La periodista lanzó este viernes la portada del que será una nueva versión de su canción No tengas miedo en Ya son las ocho, con una entrevista en la que se abrió en canal sobre su situación profesional y sentimental.

"Estoy pasando por el mejor momento personal y profesional. He tenido unos meses complicados, y ahora esto no me lo esperaba, ni soñaba que esto iba a ocurrir. Cuando llegan cosas que no te esperas es cuando más las disfrutas", declaró.

Marta se pronunció acerca de su relación con Antonio David, que se hizo pública hace pocos meses y supuso un antes y un después en su carrera profesional. "Quería seguir como el resto de mis compañeras, pero fue imposible", expresó, ante su deseo de no convertirse en personaje público.

"He dicho públicamente que estoy enamorada de una persona, que ya sabemos lo que ha ocurrido con ella en el sitio donde trabajamos, y ha sido más problema que una cosa beneficiosa para mí", confesó.

"Lo que pienso es que la gente no se ha puesto en mi lugar. Por ser quien es, en vez de darse una naturalidad y, a lo mejor, dejarme en paz, lo que hicieron fue ir contra mí", manifestó, haciendo referencia a las críticas que ha recibido en las últimas semanas.