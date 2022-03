Sol denuncia que hay una demora en las citas de regularización de refugiados y Moncloa le acusa de "desinformar"

La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles que el centro habilitado en Pozuelo de Alarcón para atender a los refugiados ucranianos que están llegando a España está sufriendo demoras de varias semanas en las citas para expedir la documentación de protección temporal. Este extremo ha sido negado inmediatamente desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la instalación, que ha acusado al Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso de "desinformar" porque se están dando fechas de atención para abril.

"En estos momentos están dando cita para la segunda quincena del mes de junio", ha asegurado Enrique López, consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior tras el Consejo de Gobierno de este miércoles. La Comunidad, ha agregado, no está esperando a que se curse oficialmente la documentación y está dando cobertura con sus recursos a todos los refugiados que están llegando a la región.

"Lo correcto sería esperar a que tuvieran esa protección, pero hablando de la segunda quincena del mes de junio no podemos hacer esperar a estas personas. Con estos plazos, no podemos hacer eso", ha abundado López, quien ha pedido más "coordinación" al Gobierno central, del que dependen estos trámites, vinculados a los permisos de residencia y trabajo, que no estarían otorgando, según el Gobierno madrileño.

El responsable autonómico ha detallado que sí se está dando protección social. Así, 2.181 ucranianos han sido dados de alta en el sistema público sanitario, se han otorgado 1.192 tarjetas de transporte gratuitas y se ha escolarizado a 1.147 menores. Mientras, la atención a refugiados, telefónica y presencialmente, asciende roza ya las 3.000 personas.

El Ministerio dice que se están dando citas para abril

Al paso de las declaraciones de Enrique López ha salido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para negar la mayor. "Los refugiados ucranianos que están solicitando cita hoy para obtener la documentación en el centro de Pozuelo están recibiendo citas para el mes de abril, es decir, para las próximas semanas", han señalado desde el departamento que dirige José Luis Escrivá.

En una comunicación dirigida a la prensa, se apunta a que hay personas que han podido solicitar cita en fechas posteriores a las disponibles "porque así lo indicaron expresamente" y también se admite que puede haber personas "citadas para fechas más lejanas" antes de que se reforzara el equipo de documentación. En ambos casos, sostiene el ministerio, se está informando a estos refugiados de que pueden adelantar su cita "para ser atendidos cuanto antes".

"Desde el Ministerio de Inclusión instamos a la Comunidad de Madrid a dejar de inducir a error a una comunidad esencialmente vulnerable, como son las personas que han huido de la guerra de Ucrania", se ha agregado. A la vez, se han lamentado de la "desinformación" con la intención de "dañar al ministerio o al Gobierno en su conjunto" perjudica "frontalmente" a la comunidad ucraniana. "Debe ser el momento de la colaboración entre administraciones para ayudar a estas personas y no de hacer política con ellas", han aseverado.