La dura infancia de Chris Rock: sufrió doble acoso, por ser pequeño y negro

La noche del domingo todo cambió para Chris Rock. El actor y humorista, encargado de presentar la gala de los Oscar, se convirtió en el protagonista indirecto de la misma cuando recibió una bofetada de Will Smith minutos antes de que este ganara el premio al mejor actor después de haber hecho una broma sobre la alopecia que sufre de Jada Pinkett.

Muchas han sido las reacciones desde entonces. Y mucho lo que se ha escrito. Por ejemplo, que, una vez finalizada su presentación del Oscar de mejor película documental, Rock siguió con su plan previsto para la noche.

Como en otras veladas de los Oscar anteriores, el actor y humorista tenía previsto asistir a la after-party organizada por Guy Oseary, el mánager de Madonna y U2, y en la que posó incluso en el photocall.

Un escándalo que ha llegado solo dos meses después de que el humorista se abriera en canal y contara detalles de su vida que causaron un gran impacto. Entre ellos, que tuvo una infancia muy complicada en la que llegó a sufrir bullying. "Fui intimidado ridículamente", declaró el pasado enero en el episodio 12 del podcast Fly on the Wall, con Dana Carvey y David Spade.

"La mitad del acoso se debía a que era un chico pequeño. Luego fui a la escuela y el acoso se debía a que yo era pequeño y negro. Me acosaban doblemente".

Además, desveló cómo acabó con esa historia, y no fue de la mejor manera. "Me fui a casa y metí un ladrillo en una mochila. ¡Esto es como una historia legendaria en mi barrio! Balanceé la mochila y golpeé al tipo en la cara con ese ladrillo y lo pisoteé, al estilo Joe Pesci, hasta el punto de que pensamos que podría morir", relató.

Un episodio del que, tiempo después y gracias a ir a terapia, ha sido consciente. "Mi psiquiatra me ha dicho que desde ese día he tenido miedo a enfadarme, porque temo mucho a mi ira".

Entonces, el actor recordó lo que le dijo el profesional: "Ese tipo sacó algo de ti y, tienes tanto miedo de que eso vuelva a salir, que dejas que todo el mundo te pase por encima. Tus amigos te pisotean, tus amigas te pisotean, tus relaciones, todo el mundo te pisotea".

Algo que, afortunadamente, ya ha superado. "No tengo miedo de dejar que la gente sepa cómo me siento sobre ciertas cosas. Ahora puedo decir: 'oye, no me gusta lo que me has dicho', sin perder la cabeza y sin golpear a alguien en la cabeza con un ladrillo".