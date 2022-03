¿Qué hizo Chris Rock después de los Oscar? La reacción del humorista tras el puñetazo de Will Smith

La noche de los Oscar 2022 solo se podía hablar de una cosa: el bofetón de Will Smith a Chris Rock que eclipsó cualquiera de los premios de la noche. Y mientras que los movimientos de Will Smith después de la gala donde recibió un premio Oscar tras propinar un puñetazo a otra persona en directo han sido bien documentados, es notoria la falta de información sobre el otro participante en la polémica: ¿qué hizo Chris Rock después del golpe?

La reacción inmediata del humorista tras encajar el puñetazo (y mantener el equilibrio de manera bastante asombrosa) fue de estupefacción al igual que el resto de los mortales: "¡Tío! ¡Que era un chiste de La teniente O'Neil!", es lo que dijo Rock a Smith mientras este le increpaba tras volver a su asiento.

Inmediatamente después, en un reseñable ejercicio de compostura, Chris Rock prosiguió con su presentación del premio de mejor película documental, se lo entregó a Questlove por Summer of Soul y abandonó el escenario. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de manera oficial nada más sobre Rock, ni ha hecho declaraciones sobre la agresión de Smith.

El Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado diciendo que Chris Rock había decidido no presentar cargos contra el actor, y hay constancia fotográfica de que Denzel Washington estuvo hablando con los dos implicados en el incidente, aunque solo ha trascendido su mensaje de calma a Will Smith. Desde el lado de Chris Rock, no se sabe nada. Solo que mantuvo sus planes de fiesta previstos para después de la gala.

Chris Rock, de fiesta después de los Oscar

Una vez finalizada su presentación del Oscar de mejor película documental, Chris Rock siguió con su plan previsto para la noche. Como en otras veladas de los Oscar anteriores, el actor y humorista tenía previsto asistir a la after-party organizada por Guy Oseary, el mánager de Madonna y U2.

En dicho evento, Rock participó en un photocall donde las estrellas invitadas tenían la oportunidad de posar con retratos en blanco y negro gigantes de sus propios rostros. Experiencia que ha quedado inmortalizada en el perfil de Instagram del artista y cineasta JR, codirector de Caras y lugares, la última película de Agnès Varda.

En una de las fotos, incluso se puede ver a Chris Rock posando con Oseary y JR junto a otros invitados de la gala como Robert De Niro y Woody Harrelson.

