Vuelve el furor por las fuentes para gatos: claves para entender su éxito y un modelo para comprobarlo

Para nuestras mascotas, siempre buscamos lo mejor. La alimentación adecuada y sabrosa que merecen, los largos paseos (en el caso de los perros) en los que puedan disfrutar del aire libre y todo lo necesario para garantizar su bienestar. Si incluso les dejamos dormir con nosotros con la excusa de que nos necesitan cerca, aunque, en el fondo, los que los necesitamos somos nosotros y, además, estamos avalados por la ciencia que nos ha confirmado los beneficios que esta práctica tiene. Pero, en el eterno debate animal, ¿tú eres más de perros o de gatos? Las diferencias entre ambos son considerables, a pesar de que es innegable que, sea cual sea tu mascota, esta nos aporta mucho amor y cariño (¡a su manera!).

Eso sí, debemos ser conscientes de que necesitan una serie de atenciones y cuidados que debemos concederles. Aunque los gatos son más independientes que los perros, no debemos olvidarnos de que necesitan agua constante, como los seres humanos, para mantenerse hidratados, algo fundamental para su salud. Así que los mininos deben tener acceso constante a agua limpia y fresca y, a veces, reconocemos que no les cambiamos el cuenco tanto como deberíamos. Claro que, en los últimos años, hay unos dispositivos que terminan con este problema que se han puesto de moda: las fuentes de agua, unos gadgets que ofrecen un sistema para renovar y filtrar constantemente este líquido, evitando así la aparición de bacterias y permitiendo que nuestra mascota beba siempre que quiera. En Amazon, hemos encontrado un modelo que, gracias a una interesante rebaja, puede ser nuestra por menos de 18 euros.

Fuente para gatos de Aonboy. Amazon

Si bien es cierto que la rebaja del 41% ya es un motivo de peso para decantarse por este modelo de Aonboy (¡te la llevas por solo 18 euros!), esta fuente cuenta con motivos de sobra para elegirla. Fabricada con materiales seguros y libres de BPA, uno de los puntos fuertes de este modelo es que incluye un filtro para acabar con las impurezas, eliminar el olor, suavizar la calidad del agua y mejorar su sabor. El mismo que se encarga de recircular el agua 360ª para que, durante tres o cuatro días, y sin necesidad de cambio, nuestra mascota beba con calidad y salubridad.

Esta fuente incluye, también, una luz LED que podemos activar por la noche para que nuestros gatos puedan acudir con facilidad hasta ella y beber; permite personalizar la caída del agua (en cascada o burbujas); y es totalmente silenciosa, para no perturbar el sueño de ninguno de los miembros de nuestra familia.

