Europa, ante el "reto enorme" de frenar el cambio climático y apostar por la sostenibilidad medioambiental

El cambio climático y la sostenibilidad medioambiental son "un reto enorme" no solo para Europa, sino también para el conjunto de las sociedades modernas. Aunque el diagnóstico, a ojos de la comunidad científica, no arroja dudas, sí hay más divergencias a la hora de aportar y poner en marcha soluciones concretas. La amplitud de la materia, que es transversal a muchos campos, desde la energía al transporte pasando por la gestión del agua y la biodiversidad, supone un desafío sobre el que ya trabajan las instituciones de la Unión Europea.

Para aportar propuestas e intercambiar experiencias, expertos en estas materias han debatido en la mesa redonda organizada por 20minutos y la Universidad CEU Cardenal Herrera dentro del marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), con el apoyo del Parlamento Europeo.

En el foro, moderado por la redactora jefe del periódico Melisa Tuya, participaron la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero; el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando; el coordinador de Proyectos de Fundación Global Nature, Antonio Guillem; el investigador y profesor del Departamento de Sanidad Animal Pablo Jesús Marín García, y la delegada de Formación de Equipo Europa Comunitat Valenciana, Egle Kiniulyte.

En su intervención inicial, Rodríguez-Piñero definió el cambio climático como "uno de los grandes retos", ya que la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la deforestación y la degradación del suelo "van de la mano y, si no rompemos lo que lo provoca, que es la actuación del ser humano, no conseguiremos combatir sus efectos devastadores". La eurodiputada destacó los "65 millones de refugiados climáticos" que hay en Europa y la extinción de especies. Por ello, pide "actuar ya" y hacerlo a nivel global, ya que el cielo "no tiene barreras".

Rodríguez-Piñero, durante su intervención. EDUARDO MANZANA

No obstante, subrayó que Europa juega "un papel de liderazgo indiscutible" con el Pacto Verde, un paquete normativo para que el continente sea climáticamente neutro en 2050. En este punto, destacó el carácter "transversal" de la transición ecológica, así como la circularidad en la economía que lleve a producir no solo para consumir, sino también para aprovechar. "El cambio climático es caro, pero no actuar es mucho más caro aún", afirmó. Del mismo modo, abordó la reducción de emisiones, el desperdicio alimentario y la independencia energética.

El profesor e investigador Pablo Jesús Marín García. EDUARDO MANZANA

Desde el ámbito científico, el profesor Pablo Jesús Marín García expuso la propuesta de la Universidad CEU Cardenal Herrera, centrada en el fomento y conservación de la biodiversidad como elemento clave para combatir el cambio climático. Así, explicó cómo la comunidad científica está observando que la adaptación de las especies de animales y plantas a sus ecosistemas es mucho más lenta que el ritmo al que cambia el clima. "España en el país con mayor biodiversidad de Europa, en número de mamíferos, de reptiles y el tercero en aves y peces", expuso. En este punto, habló del Mediterráneo, que está especialmente amenazado, ya que con un aumento de 1,8 ºC puede reducir un 60% su superficie y un 80% el número de especies.

Fernando Ferrando, durante el debate. EDUARDO MANZANA

El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, puso sobre la mesa su propuesta de "contrato social de la energía" inspirado en las ideas de Rousseau sobre lo común por encima de lo particular y de los intereses financieros. En este campo, destacó que el 10% de la población sufre pobreza energética y apostó por generar la electricidad a partir de energías renovables. En su opinión, "está en nuestras manos" cambiar el modelo de producción y consumo de este bien de primera necesidad y añadió que la eficiencia y el comportamiento responsable no solo deben reclamarse "en tiempos de guerra, sino también de paz".

Antonio Guillem, de la Fundación Global Nature. EDUARDO MANZANA

Desde la Fundación Global Nature, Antonio Guillem subrayó la línea de protección de la naturaleza, y en particular de los humedales, de esta entidad, que se nutre principalmente de fondos europeos. Alertó de la "pérdida muy alta" de biodiversidad, no solo en grandes animales y plantas, sino también en insectos, por lo que reclama una acción humana decidida mediante la "rápida reducción de emisiones a gran escala". También abogó por desechar mensajes "catastrofistas" y utilizar "un lenguaje común" dirigido al agricultor o al ciudadano de a pie que no genere rechazo.

Egle Kiniulyte. EDUARDO MANZANA

En representación de los jóvenes intervino Egle Kiniulyte, delegada de Formación de Equipo Europa Comunitat Valenciana, quien abogó por integrar "a todos los colectivos" para proponer soluciones medioambientales, entre los que destaca la voz de los jóvenes. También propone un enfoque que integre "a los colectivos más vulnerables" mediante bonificaciones o exenciones. Por otro lado, abogó por la acción con medidas concretas, entre las que destacó la repoblación de los bosques.

Inmaculada Rodríguez-Piñero , eurodiputada del PSOE

Eurodiputada del PSOE y economista de formación, Inmaculada Rodríguez-Piñero ha sido directora general en la Generalitat Valenciana y secretaria general de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento, entre otros cargos de las administraciones autonómica y estatal.

"El Parlamento europeo fue el primero en declarar la emergencia climática y en exigir la adopción de medidas"

"El Pacto Verde Europeo tiene el foco puesto en materia de energía, de emisiones, de transporte, de biodiversidad..."

Pablo Jesús Marín García, Profesor del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Profesor del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

"El calentamiento global está reduciendo la biodiversidad, tenemos muchísimas especies en peligro de extinción"

"Hemos de empapar a la ciudadanía de conocimientos para que se nos oiga y lograr así una Europa más verde"

Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables

Presidente de la Fundación Renovables, cargo que ocupa desde 2017. Acumula casi cuatro décadas de experiencia en el sector energético, donde ha ocupado cargos en empresas privadas.

"Apostamos por un contrato social de la energía para poner en valor la voluntad general y no intereses particulares"

"Estamos sufriendo unos precios de la energía que no se corresponden con su realidad de los costes de generación"

Egle Kiniulyte, Delegada de formación de Equipo Europa Comunidad Valenciana.

Delegada de formación de Equipo Europa-C. Valenciana. Estudiante del grado de Derecho y Criminología en la Universidad de Alicante . Quiere especializarse en Derecho de la Unión Europea.

"El cambio climático es consecuencia directa de la acción humana y somos responsables de combatirlo"

"Los jóvenes aportamos nuevas ideas para llevar la transición ecológica a un punto distinto e innovador"

Antonio Guillem, Coordinador de Proyectos de Fundación Global Nature

Coordinador de Proyectos de Fundación Global Nature. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en la conservación del medio ambiente y ejecución y gestión de obras hidráulicas.

"Si el ser humano ha sido capaz de generar estos cambios, también está en nuestras manos revertirlos"

"Hemos de intentar reducir las emisiones de gases contaminantes, mitigarlas y, si no es posible, compensarlas"