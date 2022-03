"Te agradecería que me dieras un bofetón, por gustillo", el detenido más surrealista de '091 Alerta Policía'

La Policía Nacional de España hace una ingente labor de seguridad y protección al ciudadano y tratando con todo tipo de personas, a veces da con personajes de lo más variopinto.

Es el caso del detenido que aparece en uno de los programas 091 Alerta Policía, del canal DMAX, un joven al que la policía retiene para preguntarle por un incidente que acaba de protagonizar y que reacciona de una forma peculiar.

El joven, quizá bajo los efectos de alguna sustancia, comienza pidiendo amablemente que la policía le agreda: "Pues yo le agradecería que me metiese un bofetón", le dice a los agentes y cuando le preguntan para qué, responde: "por gustito".

"Estaba en la discoteca del oso panda que baila así", dice el detenido, que a continuación se pone a bailar ante los agentes, antes de ponerse a hablar de política de forma errática. "¡Españistán! Aquí se votó la república. Rajoy era un ladrón con los sobrecitos, pim, pim, pim, pum, pum, pum", dice en el clip de vídeo.

Poco después hace odas a las mariscadas, a Tejero, a Franco y justo después rompe a llorar porque está decepcionado con "los valores de la peña de hoy en día".

El joven reconoce después a los agente haber "tirado varios adoquines" porque no le habían dejado subir al autobús, algo que en un principio se quedaba en una falta por lo que los agentes intentan dejarle libre, aunque él es reticente a marcharse.

Antes de hacerlo, el detenido intenta regalarle su reloj a uno de los policías. "Quítame el reloj, quiero que lo tenga usted", le dice al agente. Después pide que se lo lleven tenenido y le tome declaración, porque "se lo merece". El agente, entrando en el juego cómico, le dice al liberado joven: "Por la que has liado te damos un 'in nomine patris et espiritu santi".

Merece la pena cada segundo de este video pic.twitter.com/mBkDK4LNyR — ceciarmy (@ceciarmy) March 28, 2022

Sin embargo, al poco los agentes sí acaban por detenerle para trasladarle a comisaría, cuando son informados de que los daños que ha provocado el joven superan los 400 euros, por lo que pasan a considerarse un delito.