El entorno de Almudena Cid niega la veracidad del acuerdo de divorcio y la carta de Gálvez: "Ni se atrevió a llamar"

La guerra, o, cuanto menos, el cruce de versiones enfrentadas en la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid parece no tener fin. Hace unos días se conoció que la ya expareja, matrimonio durante once años, había llegado a un acuerdo de divorcio.

Según señaló Madrid Directo Flash, de Telemadrid, la actriz y el presentador, que se casaron en régimen de separación de bienes, han roto definitivamente lo que aún les unía después de 15 años de amor y más de una década de matrimonio.

Así, y siempre según la información del programa, el presentador ha aceptado las peticiones de la actriz y ha dejado para ella un loft valorado en 225.000 euros, una furgoneta, otro coche y dos plazas de garaje, además de una cantidad de dinero de la que se desconoce la cifra.

Por su parte, Gálvez se queda con la casa en la que habían vivido hasta antes de su ruptura que recientemente, antes de separarse, reformaron.

Sin embargo, el entorno de la actriz niega la veracidad de cada punto de ese acuerdo económico, que matiza. "¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto. No fue capaz de venderlo ni por la mitad", dice un familiar directo de Almudena a la revista Semana. "Ahora me entero de que un Fiat es un coche de alta gama", señala otra fuente, respecto a otro de los puntos del acuerdo, a la revista.

En cuanto a la supuesta carta que mandó el comunicador a sus entonces suegros cuando decidió dar el paso de separarse, la familia desvela a la misma publicación una información que sería muy distinta a la ofrecida. "Era un mensaje de texto, no una carta y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono", sostienen los allegados a la exgimnasta.