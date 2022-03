La historia de amor de Christian Gálvez y Almudena Cid: del flechazo en 'Pasapalabra' a un nefasto divorcio

Lo que han protagonizado en las últimas semanas Christian Gálvez y Almudena Cid dista de ser un divorcio ejemplar. De hecho, pocos se hubieran imaginado que se separasen pero, ya que ha ocurrido, se podía esperar que fuera algo más parecido al cliché (sin que ello sea malo en absoluto): "separamos nuestros caminos", "hemos cambiado" y cada uno por su lado.

Pero nada similar a los titulares tan tremendamente angustiosos que han dado estos días como el presentador grabando a su exesposa hacer la mudanza, el rápido romance del también escritor con Cristina Pardo, las pullas y desplantes mutuos... Porque su historia de amor no invitaba en absoluto a ello, y eso que, al menos, y por fin, en Twitter la exgimnasta se ha permitido bromear ante las preguntas de la prensa, dedicándose ella mejor a que "el cupcake sin gluten no pierda su horizontalidad".

Todo comenzó en 2007, con el mundo a punto de derrumbarse por la primera gran crisis del milenio y ellos enamorándose. Ocurrió en el plató de Pasapalabra que acababa de estrenar ese mismo año Telecinco tras la adquisición del formato. Aquello fue lo que en argot popular se conoce como flechazo. Al menos es el que sintió el presentador -que acababa de terminar una relación comenzada en 2005 y finalizada un año más tarde con la modelo venezolana Veruska Ramírez- por parte de Cupido cuando la olímpica española acudió al programa antes de embarcarse en sus cuartos juegos, Pekín 2008. Es curioso: ella se pensó que él era homosexual.

A ver, yo creo que lo importante es que el cupcake sin gluten no pierda su horizontalidad para que no se le caiga su preciosa frambuesa.😉 pic.twitter.com/b4ggVKdodY — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) March 21, 2022

Esto se lo revelaron a Bertín Osborne en octubre de 2019, en Mi casa es la tuya. "Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Y yo digo: 'Buah, esto se lo dirá a todas para dar audiencia'. Además cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna", rememoró Cid en el espacio del jerezano, aunque sobre todo recordó que dejó a Gálvez sin palabras. "Pasó por mi lado y se le olvidó lo que tenía que decir y dije: 'Se ha quedado en blanco'. Yo pensaba que lo estaba fingiendo", explicó, y Christian entonces no pudo contenerse y espetó un "Baja ya la pierna, que me estás poniendo to loco".

Lo más curioso, aún así, vino después, una vez acabado su paso por Pasapalabra. Almudena fue a despedirse pero Christian rechazó el abrazo y fue entonces cuando ella pensó "que no le gustaban las mujeres". La razón era otra: el presentador se encontraba muy sudado y no quería que su reciente crush (aunque en aquella época esta palabra aún no se utilizaba) lo notase.

Eso sí, nada más irse Cid, el de Móstoles removió cielo y tierra hasta que consiguió su número y al poco tuvieron su primera cita: en una bolera. De esta primera quedada hay una anécdota bastante curiosa: en un momento dado a Almudena le dio tal ataque de risa que se hizo pis encima, algo que le confesó a Gálvez. Desde luego, debió de parecerle gracioso, pues a esta siguieron algunas citas más hasta que la relación se consolidó del todo y saltó a los medios.

Christian Gálvez y Almudena Cid, durante la declaración de amor del presentador. TELECINCO

Pasaron los meses, y, en el año 2009, en un romántico viaje a París, Gálvez no dudó más e hincó la rodilla justo debajo de la torre Eiffel y le pidió a la exgimnasta que se casara con él, algo que ella aceptó inmediatamente y sin pensárselo dos veces. Un año después, el 7 de agosto de 2010, tuvo lugar la boda. Se dieron el "sí, quiero" en la finca Los Ángeles, que está ubicada en Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, y fue oficiada por el alcalde de Móstoles.

No escatimaron en gastos: la novia, que lució hasta dos modelos exclusivos de Elie Saab para Pronovias (uno para la ceremonia y otro para la fiesta posterior, llegó "muy emocionada y un poquito nerviosa" en un Rolls Royce color crema a la ceremonia. Allí les esperaban, aparte de la familia, amigos y familiares de la jet set: Máximo Huerta, Paz Padilla, Emma García, Ángel Llácer o Noemí Galera. el cóctel fue preparado por el entonces restaurante de Ferran Adrià, El Bulli, y la cena, organizada en el Casino de Madrid, por el prestigioso Paco Roncero.

Casi desde ese mismo instante empezaron las habladurías sobre cuándo ampliarían la familia anunciando un embarazo, el cual nunca llegó. Un tema, el de la maternidad, que llegó a ser un verdadero problema, como le confesó en 2018 Almudena a Toñi Moreno, dado que se sintió presionada por la sociedad. Esto se agravó cuando Gálvez reconoció en Pasapalabra que querían ser padres. Hasta tenían pensados los nombres: si era niña, Olimpia, por la larga trayectoria en los JJOO de la exgimnasta rítmica; y, si era niño, Leonardo, por la pasión del presentador por la figura de Leonardo Da Vinci, de quien llegó a escribir un libro.

Christian Galvez y Almudena Cid. GTRES

Uno, además, que se vio envuelto en multitud de polémicas y controversias por intrusismo laboral, ya que varios historiadores afearon a Gálvez su posición privilegiada para escribir un libro sobre su ídolo sin ninguna experiencia. La propia Almudena, que también ha escrito varios libros -como la saga de cuentos Olympia- acudió al plató del programa de Telecinco para apoyarle emocionada.

"Sé que estas cosas no te gustan nada, pero quería hacerlo delante de tu audiencia y mirándote a la cara. Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me podías ayudar y que era algo que tenía que transitar y trabajar yo misma. Gracias a las personas que de forma tan injusta te han tratado me he dado cuenta de que has hecho algo muy importante para mí al tenerte como ejemplo en casa", le decía, dejando boquiabierto al presentador.

Han compartido malos momentos (como al quedarse Christian Gálvez sin trabajo), han hecho publicidad juntos, protagonizando un anuncio de Nintendo Switch, y se han demostrado en multitud de ocasiones mucho amor a través de las redes sociales. Todo aquello, sin embargo, que ya pertenece a la prehistoria de sus corazones.