Chris Rock desconocía que Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith, sufriera alopecia. Así lo ha comunicado un amigo del actor a TMZ, afirmando que este se quedó "conmocionado y desconcertado" tras ser golpeado por su compañero de profesión durante la última gala de los Oscar.

El informante ha contado al medio estadounidense que Chris Rock "no tiene ni un hueso de malo en su cuerpo" y que, tras el cabreo de Will Smith en el evento, se fue directo al camerino. Después, pese a que ambos tuvieran la posibilidad de coincidir, no entablaron conversación.

Esta información llega horas después de que los intérpretes protagonizaran el momento más destacado (y tenso) de la noche, que se produjo después de que el comediante bromeara en el escenario sobre el pelo rapado de Jada Pinkett Smith. Su marido se enfureció y le propinó un puñetazo al grito de "¡Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca!".

Tras lo ocurrido, la propia Academia de Hollywood condenó estos hechos, y Will Smith se disculpó, entre lágrimas, en su discurso tras ganar su galardón: "Pido perdón a la Academia. Espero que me vuelvan a invitar".

Por su parte, el artista Jaden Smith, hijo de la pareja, escribió un tuit -"Y así es como lo hacemos"-, que acumula más de 120.000 retuits y 722.000 likes. Tenía un significado claro, pero lo confirmó aún más con otra publicación que después borró. En las últimas horas se ha hablado de que el matrimonio y el humorista arrastraban desencuentros desde hacía un tiempo.

La Academia de Hollywood emitió este lunes un comunicado para condenar la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Por el momento se ha abierto "una investigación formal" en la que estudiarán futuras acciones según su la ley de California.