Chris Rock y Will Smith: una pelea que viene de lejos y ha estallado en los Oscar

El bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar de 2022 será recordado durante muchos años como uno de los episodios más vergonzosos en la historia del galardón. El actor, que terminaría ganando el Oscar por El método Williams, propinó un golpe al humorista después de que este le dedicara un chiste a la mujer de Smith, Jada Pinkett Smith. Este fue el primer ataque de ira de Will Smith, pero ni mucho menos el primer chiste que Rock dedicaba a su familia.

Para entender de done viene todo este beef que ha terminado de saltar por los aires en esta última edición hay que remontarse precisamente a la que tuvo lugar hace seis años. Es decir, los Oscars 2016 o también llamados Oscars So White, ya que en aquella ocasión la polémica estuvo en la gran ausencia de afroamericanos entre los nominados. Entre ellos, por supuesto, Will Smith.

Casualmente el presentador de los Oscar de 2016 no fue otro que Chris Rock. Y casualmente la diana de no pocos chistes, bromas y demás comentarios jocosos fue la pareja de actores. Jada Pinkett Smith había amenazado con boicotear aquellos Oscar porque otro año estuvieran nominados solo actores blancos, algo que le hizo especial gracia a Rock y a lo que contestó en su monólogo: "Jada dijo que no iba a venir. Yo estaba como, «¿No está en un programa de televisión?» ¿Jada va a boicotear los Oscars? Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado", bromeaba entonces el humorista y actor.

Más tarde le llegaría el turno a Will Smith. El actor esperaba, como casi cada año, lograr la ansiada estatuilla, y ese año pensaba que sería el suyo después de protagonizar La verdad duele, un drama deportivo en el que interpretaba a neuropatólogo forense que descubría un síndrome que ponía en peligro a los jugadores de fútbol americano. Smith no solo no ganó el Oscar aquel año, sino que ni siquiera estaba nominado, algo que no le debió de sentar nada bien y de lo que no dudó en mofarse Rock:

"Will no fue nominado por La verdad duele. Lo entiendo. Te enfadas. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón", arrancaba Rock.. "Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West'", remataba el chiste, haciendo referencia a la desorbitada cifra que se llevó el actor en 1999 por la película de Barry Sonnenfeld.

No es que Smith se contuviese de los comentarios, es que como ya hemos comentado ni él ni su mujer se habían presentado a la gala como protesta. Sin embargo, sí responderían a las bromas de Rock días después. Primero fue Jada Pinkett Smith en un programa de televisión: "Son gajes del oficio, querido. Pero hay que seguir avanzando. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, respondía la actriz en 2016. La respuesta de Will Smith también tardó más en llegar, y después de que la prensa le insistiera dedicó un gesto de paz con una sonrisa irónica.

Hay que recordar que Chris Rock y Will Smith se conocen desde hace más de 25 años. El humorista coincidió en pantalla con Smith por primera vez en El príncipe de Bel Air, en un capítulo en el que daba vida a un cómico llamado Maurice y a su hermana (una versión de él mismo disfrazado de mujer) Jasmine, con la que Will se veía forzado a salir para intentar conseguir un trabajo.

Jada Pinkett Smith y Rock también han trabajado juntos. Ambos participaban en las películas de Madagascar, en las que ponían voces al hipopótamo Gloria y a la cebra Marty, respectivamente. Después de eso, Rock y la pareja Smith han coincidido en multitud de eventos en los que se les ha podido ver juntos a los tres, lo que hace el suceso de los Oscar algo aún más incómodo y extraño de lo normal. Y es que en los Oscar 2022 sí que estaban los tres juntos y Will Smith sí que estaba nominado, lo único que no cambiaban eran los chistes de Rock. Sin embargo, esta vez Will Smith se cansó y decidió tomarse la justicia por su mano. Solo él sabe cuánto llevaba esperando ese momento.

Así fue el bofetón de Will Smith a Chris Rock

El chiste de Chris Rock que hizo estallar a Will Smith en los Oscar: ¿qué le dijo antes del puñetazo? Aquí puedes ver el momento y las palabras del presentador subtituladas al español.

