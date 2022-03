Will Smith gana el Oscar tras agredir a Chris Rock: "Pido disculpas a la Academia. Espero que me vuelvan a invitar"

Desafortunadamente, los premios Oscar 2022 pasarán a la historia por el violento altercado protagonizado por Will Smith, que ha pegado un puñetazo a Chris Rock después de que este bromeara sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith.

Sin embargo, Smith ha vuelto a subir al escenario a los pocos minutos para recibir el Oscar a mejor actor protagonista por El método Williams. En el discurso de agradecimiento, ha asegurado que Richard Williams, el personaje al que da vida en el filme, "fue un acérrimo defensor de su familia", en referencia a lo que acababa de pasar. "En este momento de mi vida me siento abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga y sea. Tengo que proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena", ha explicado visiblemente emocionado.

Denzel Washington a Will Smith: "Cuidado. En tu momento más alto, viene el diablo".#Oscars pic.twitter.com/0TwHHCXqWw — Sergio Villone (@sergioVillone) March 28, 2022

"He recibido la llamada para amar a la gente y proteger a la gente, y ser un río para mi gente", ha añadido entre lágrimas: "Sé que para hacer lo que hacemos tenemos que ser capaces de sufrir insultos, que la gente diga cosas de ti, aguantar en este negocio del mundo del espectáculo que la gente te falte al respeto, sonreír y hacer como que no pasa nada".

"Me ha dicho Denzel [Washington] hace un momento: 'Ojo, este es el momento más importante de tu vida, justo es cuando el diablo llama a la puerta", ha contado sobre Washington, quien se ha acercado a él en la pausa publicitaria para calmarlo: "Yo quiero ser un recipiente para el amor. Quiero dar gracias a Venus, a Serena a la familia Williams por haberme encomendado su historia. Es lo que quiero hacer: ser embajador del amor".

"Quiero pedir disculpas a la Academia y al resto de nominados", ha continuado: "Este momento es precioso. No lloro por haber ganado el premio, son lágrimas por ser capaz de arrancar luz sobre todas las personas, el reparto y el elenco de El método Williams. El arte imita a la vida. Yo al final he parecido el padre loco, como Richard Williams, pero el amor te hace ser capaz de cosas increíbles". "Espero que la Academia me vuelva a invitar", se ha despedido.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.