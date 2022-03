Biden avisa a Putin: "Que ni se le ocurra entrar un milímetro en territorio de la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concluido este sábado su visita a Europa con un discurso en el Palacio Real de Varsovia (Polonia), tras una jornada en la que se ha reunido con los ministros de Defensa y Exteriores de Ucrania, con su homólogo polaco, y donde ha visitado un campo de refugiados.

En su discurso, Biden ha lanzado una advertencia directa a Vladimir Putin: "Ni se les ocurra entrar ni una milésima de centímetro en territorio de la OTAN, porque tenemos un mandato sagrado en defender todos y cada uno de sus miembros".

Biden, que ha comenzado su discurso recordando la figura del pontífice Juan Pablo II, polaco, ha comparado en varias ocasiones la situación actual con la represión ejercida por la Unión Soviética sobre sus estados satélite durante los años de la guerra fría.

"Tenemos una lucha larga por delante"

Biden ha recordado que la caída del bloque comunista "fue un trabajo muy lento y muy duro que llevó décadas, pero emergimos con un nuevo poder para la libertad. Y ahora estamos entre libertad y represión, el orden basado en las normas y el orden basado en la fuerza bruta. Esta lucha no se va a ganar en días ni en meses. Tenemos una lucha muy larga por delante", dijo.

"Hoy Rusia ha intentado estrangular la democracia, no solo en su país, sino en otro país, y nuestras fuerzas se han unido en solidaridad. Putin quiere terminar con Ucrania y todo lo que dice es mentira, es cínico y lo sabe. Zelenski fue elegido democráticamente, es judío, su familia sufrió el Holocausto nazi", ha recordado Biden.

"Putin quiere terminar con Ucrania y todo lo que dice es mentira, es cínico y lo sabe"

El presidente de EE UU ha recordado que "hemos trabajado durante meses para evitar esta guerra, he hablado con Putin muchísimas veces por teléfono, buscando diplomacia, para mejorar la transparencia, pero Putin no tuvo ningún interés, nos mintió constantemente, quería solo buscar la violencia. No me creían cuando dijimos que iban a cruzar la frontera. Él decía que no iba a invadir Ucrania, que sus soldados hacían maniobras. No hubo provocación para la decisión de Rusia de ir a la guerra. Han usado la desinformación para satisfacer su ansia de poder y de control. Es un desafío al orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial. No podemos permitir que vuelva a otros tiempos", dijo.

Los efectos de las sanciones

Biden ha destacado los efectos de las sanciones económicas: "La respuesta de occidente ha sido rápida y poderosa, algo sin precedentes. La unidad va a ser lo único que haga que Rusia cambie el camino. Vamos a seguir poniendo sanciones para dañar la economía rusa. Su sistema bancario está fuera, hemos atacado el corazón de la economía rusa, dejando de importar a EE UU y que los oligarcas y sus familias vean congelados todos sus activos", ha dicho.

"La unidad va a ser lo único que haga que Rusia cambie el camino"

"Más de 400 empresas multinacionales han dejado Rusia, incluso McDonald’s, el rublo ha bajado drásticamente y la economía rusa. Ahora, 200 rublos son un dólar. La economía se ha dividido y va a dividirse por la mitad. Era la 11ª más grande del mundo y dentro de poco no estará ni entre las 20 mayores economías del mundo. Tenemos el poder de hacer daño y estas sanciones están reduciendo la fuerza de Rusia", añadió el inquilino de la Casa Blanca.

Emocionado con los refugiados

Biden también se refirió a su visita al Estado Nacional de Varsovia, donde ha conocido de cerca a algunos refugiados: "Vi lágrimas en los ojos de las madres, de los niños pequeños. Una niña me ha dicho en inglés, 'señor presidente, mi padre y mi hermano estarán bien, ¿los voy a ver otra vez?'. No me hacía falta entender lo que decían con palabras para entender la emoción cuando me cogían de las manos. Siento una tristeza infinita de que esto estuviese sucediendo otra vez. Pero también me sorprendió la actitud y la compasión de los ciudadanos de Varsovia", dijo.

"La guerra ha sido un fallo estratégico para Rusia"

El presidente estadounidense cree que Putin se ha equivocado: "Ha sido un fallo estratégico para Rusia. Yo he perdido a un hijo y sé que no hay consuelo para las familias que pierden un hijo, pero si Putin pensó que los ucranianos se iban a acobardar estaba equivocado y ha encontrado una gran resistencia, Occidente es más fuerte y está más unido de lo que lo ha estado jamás. La OTAN tiene más presencia, con 100.000 unidades estadounidenses, y Putin ha logrado algo que no quería, que las democracias del mundo se estén revitalizando", dijo.

Un mensaje al pueblo ruso

Biden ha mandado también un mensaje al pueblo ruso: "He trabajado durante décadas con líderes rusos, siempre he hablado de forma directa y honesta: ustedes no son nuestro enemigo porque me niego a pensar que están de acuerdo con que se maten a abuelos y niños inocentes o se bombardeen colegios o se bloqueen la salida de civiles. El pueblo ruso todavía recuerda una situación similar a final de los años 30 y 40, en la Segunda Guerra Mundial, todavía fresca en los recuerdos de nuestros abuelos".

"Me niego a pensar que el pueblo ruso está de acuerdo con que se mate

a abuelos y niños inocentes"

"Es lo que está haciendo el ejército ruso en Ucrania, 26 de marzo de 2022, somos una nación del siglo XXI con sueños, esperanzas, pero Putin os ha quitado el contacto con el resto del mundo, Rusia vuelve al siglo XX, pero no es el futuro que merecen sus familias y sus hijos. El pueblo ruso no se merece esa guerra, el pueblo estadounidense está con vosotros y el pueblo ucraniano", prosiguió el presidente norteamericano.

Independencia energética

También ha recordado a sus aliados europeos la necesidad de una mayor independencia energética. "Europa tiene que reducir su dependencia a los combustibles fósiles rusos y desde EE UU vamos a ayudar. Por eso anuncié un plan para ayudar en la crisis energética de Europa, y a largo plazo por seguridad nacional y la supervivencia de nuestro planeta, tenemos que buscar energías renovables y limpias, para que ninguna nación esté sujeta a los designios de un tirano".

"No puede seguir en el poder"

Biden ha concluido su discurso con tono emotivo: "los ucranianos están demostrando que el poder de muchos es mayor que el deseo de un dictador. Ahora que las palabras del papa Juan Pablo II son tan relevantes, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, no tengan miedo. Un dictador que quiere traer de vuelta un imperio para mermar la libertad de la gente, la brutalidad nunca prevalecerá, Ucrania no será víctima de Rusia, queremos un futuro con democracia, con luz, con posibilidades, este hombre no puede seguir en el poder".