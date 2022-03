El bello gesto de Taylor Hawkins con una niña dos días antes de su muerte

El repentino fallecimiento del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, en la noche de este viernes ha conmocionado a los amantes de la música, especialmente a los asistentes del Festival Estéreo Picnic en Bogotá (Colombia), donde el grupo estadounidense tenía previsto tocar esa misma noche.

Apenas restaba una hora para el concierto cuando los organizadores del evento comunicaron a los fans la trágica noticia, que antes de que comenzase la actuación de Black Pumas guardaron un minuto de silencio en señal de luto. "Los fans estamos quebrados", ha señalado uno de sus seguidores, Diego Urbano, llegado desde Perú para ver en directo a la banda de rock.

El peruano ha verbalizado el sentir de miles de personas en todo el mundo, que no pueden explicarse cómo este pasado miércoles 23 de marzo el músico abandonaba su hotel para cumplir el sueño de una niña de 9 años que lo esperaba a las puertas versionando las canciones de Foo Fighters con su batería, y ahora no podrán volver a verlo.

Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. 😍 Dreams come true. pic.twitter.com/VpE8dTDY5g — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

Ese día, Emma Sofía pudo conocer a uno de sus ídolos e inmortalizar el momento con una fotografía tras haber iniciado "una campaña para conocerlos [a Foo Fighters]" al enterarse de que visitarían Paraguay para subirse al escenario del Asunciónico, donde finalmente no pudieron tocar como consecuencia de las mal tiempo, informó Rock FM.

A pedido de varios. Llegan videos. pic.twitter.com/ZUhpcUPR2w — Julius (@Julius_GPC) March 24, 2022

Su padre, que contó la bonita historia a través de sus redes sociales, ha asegurado al enterarse de la muerte del músico que "estamos devastados. No sé cómo contar esto a Emma", pues la pequeña "aún no lo sabe", ya que "cuando nos enteramos de la noticia acababa de dar su primer show y no tuvimos el valor de romper la magia de ese momento inolvidable", han confesado en un comunicado posterior.

El baterista de 50 años fue hallado sin vida en la habitación del hotel en el que se hospedaba junto al resto del grupo, según han informado medios locales. La banda comunicó su fallecimiento a través de sus redes sociales: "Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", han escrito enviándole sus condolencias a su familia.