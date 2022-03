Anna Ortiz, mujer de Andrés Iniesta, desvela detalles sobre el peor momento de su vida: la pérdida de su bebé

Ocho años después de uno de los peores momentos de su vida, Anna Ortiz, mujer de Andrés Iniesta, ha hablado públicamente sobre cómo llevó la pareja la pérdida del bebé que estaban esperando tras tratarlo en su libro Mi luz.

El aborto que sufrieron en 2014 fue inesperado para todos. Tanto que cambió por completo el futuro de la pareja, principalmente a nivel psicológico. "Nos lo puso todo patas arriba", dijo recientemente la catalana en una entrevista para Vanitatis.

Este hecho impidió que disfrutasen del resto de embarazos posteriores. "Yo siempre digo que no disfruto hasta que ha pasado el parto y tengo al bebé en los brazos", relata Anna Ortiz.

La pérdida de un bebé tan esperado no fue la única consecuencia grave. También supuso la aparición de la depresión. En este caso el mayor perjudicado fue Andrés Iniesta. El futbolista no pudo evitar caer en este problema de salud mental, que según su mujer fue muy duro: "No estamos preparados para afrontarlo".

Por último, Anna habló sobre sus planes de futuro, que aún están lejos de España. "Es lo que me apasiona y lo que he estudiado. Tengo varios proyectos en mente y estoy muy ilusionada. A ver cuándo puedo contarlo", dice sobre sus intenciones de adentrarse más en el mundo del interiorismo.