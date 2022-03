Ayuso lanza un plan para el olivo: nuevas plantaciones, donaciones de cultivo y formación para producir más aceite

Como hizo la semana pasada con el maíz, anunciando que se cuadriplicarán los suelos públicos dedicados a este cultivo para echar una mano a los ganaderos que necesitan el grano para alimentar a sus animales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes un plan dirigido al sector del olivo, tratando también de paliar en algo los efectos de la huelga de transportes y la guerra de Ucrania. Se trata de un paquete de medidas que incluyen ayudas directas para nuevas plantaciones, donaciones de cultivo y formación para los agricultores para aumentar la producción de aceite de oliva.

"El campo nos necesita y, como siempre, estaremos de su lado para que sean ellos quienes nos ayuden a salir de esta difícil situación de desabastecimiento e incertidumbre entre la población", ha señalado Ayuso en una visita a Brunete durante la presentación del balance del Plan Terra, que ya cumple dos años -y que concentra 100 millones de euros en inversiones en apoyo a la agricultura y la ganadería madrileñas-.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso ha anunciado un paquete de medidas para aumentar la producción de aceite de oliva en la región.



✅ Ayudas por valor de 1,3 millones de euros, donaciones de cultivo y formación para los agricultores.



+Info: https://t.co/wrISjKscp7 pic.twitter.com/ADm9DVDE9W — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 25, 2022

Para minimizar los daños que está provocando tanto la guerra en Ucrania como la huelga de transportes en algunos productos de primera necesidad, como el aceite de girasol, y ahora el de oliva, este plan de la líder regional contempla cinco medidas divididas en cuatro bloques con el fin de incrementar la capacidad productiva de este alimento.

Para conseguirlo, Ayuso ha explicado que creará dos nuevas ayudas directas para los agricultores: una que contemplará la superficie de olivo tradicional cultivado y la otra para incentivar las nuevas plantaciones. También habrá una subvención específica para modernizar la maquinaria que se usa para esta plantación y que permita incrementar su producción y reducir los costes.

Además, se donará a los agricultores plantones de olivo autóctono -que es más resistente al clima, consume menos agua y no se encuentra en los viveros- y, por último, se formarán a los agricultores, a través del servicio Agroasesor, en técnicas que mejorarán la producción del olivar tanto en manejo como en el uso de la maquinaria.

En su discurso a los agricultores y ganaderos en el acto de hoy, la mandataria madrileña ha asegurado que "España, Europa y Occidente viven un momento excepcional como consecuencia de la invasión de Ucrania. Pero esto debe ser usado como acicate para actuar de forma contundente, y no como excusa y acudir al enemigo externo para justificar la incapacidad de actuación", ha indicado.

Además, ha planteado algunos de los datos que evidencian la dureza de la crisis para el sector agrícola: los fertilizantes han subido un 300%, el trigo un 94% y los piensos un 23%. "Y sabemos -ha añadido- el daño que os hace la inacción por parte del Gobierno de la Nación. No en vano, el malestar social se multiplica, las manifestaciones se suceden y no hay sector que no esté pidiendo al Gobierno de España que haga algo", ha concluido.

Plan Terra

Ayuso ha detallado que su Gobierno ha invertido 60 millones de euros en la primera parte del Plan Terra, dirigido a potenciar el campo madrileño con proyectos y ayudas a los agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria, y ha desgranado que en dos años se han cumplido el 60% de las medidas que incorpora.

Cuando se hayan ejecutado las acciones en su totalidad "supondrá una mejora en la competitividad y productividad del sector y de las casi 13.000 personas que se dedican profesionalmente a la actividad agraria", estiman desde el Ejecutivo regional.