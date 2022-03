El aumento del precio del carburante lleva a los madrileños a utilizar el Metro "porque no pueden pagar la gasolina"

La Comunidad de Madrid está viendo como cada día aumenta el número de usuarios en el transporte público, especialmente en el Metro, como consecuencia del aumento del precio de los carburantes, "no pueden pagar la gasolina", y exige al Gobierno central que les apoye económicamente para garantizar la viabilidad del servicio.

Así se ha manifestado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, en una entrevista en Telemadrid, donde ha señalado que un Ejecutivo de izquierdas que se dice "defensor de lo público" tiene una oportunidad perfecta apoyar a un transporte público que ahora mismo "es prácticamente inviable".

"Especialmente ahora que hay gente que vuelve al transporte público porque no puede pagar la gasolina. Justo ahora que necesita esta ayuda, no la dan. No hay respuesta ni para el sector público ni para el privado", ha sostenido.

El funcionamiento de la red de transporte urbano de Metro es, quizá, uno de los más afectados por la crisis de la energía. Mover vagones, subir y bajar escaleras mecánicas, iluminar andenes o mantener activas las máquinas que expenden billetes requiere de una inversión elevada que empieza a tener ciertos problemas en algunas ciudades del Estado.

En este sentido, Pérez ha recordado que el aumento de los precios de la energía ha hecho que la factura de la luz del suburbano se dispare. Ha puesto como ejemplo que la media de gasto diario en electricidad de este medio es de 120.000 euros, y que la semana pasada hubo días en los que se abonó hasta 800.000, por lo que en unos meses se podría consumir el presupuesto anual en este campo.

Con las cifras actuales, según las proyecciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 2022 podría cerrar el curso con más de 260 millones de euros de gasto en energía.

"Estamos ante un grave problema de servicio público, que requiere una actuación del Gobierno de la nación, que no puede desentenderse del transporte público de todo el territorio nacional. Reclamamos una solución al Gobierno, y no lo hacemos desde la lucha política, sino desde la responsabilidad pública y la profunda preocupación ante una situación que no ha sido provocada por las Comunidades Autónomas y que corresponde a la Administración General del Estado mitigar", ha reclamado el consejero.

Asimismo, ha apuntado a que el Metro de la región es uno de los "más subvencionados", lo que ha ejemplificado con el abono joven de 20 euros en el que "los otros 80 euros los paga la Comunidad". Es por ello que ha censurado que el Ejecutivo nacional no haya revisado en años su contribución al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) mientras en "otras comunidades sí lo ha hecho".