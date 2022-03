Carmen, María, Lucía, Ana, Isa, Menchu y Maruxa son las protagonistas de la segunda novela de Pilar Cernuda, Amigas (La esfera de los libros), un libro para el que la periodista ha indagado en sus recuerdos, trazando un retrato generacional de quienes, como ella, conocieron la Transición, "esos años en los que todo estaba por hacer".

¿Cómo surge la idea de escribir Amigas? Como hago información política, paso mucho tiempo en la calle y tengo una hija, hay una cosa que me enferma de esta última etapa política: el desconocimiento absoluto que existe de lo que fue la Transición. Es más, algunos gobernantes la desprecian. Para mucha gente es aburrido leer Historia, pero a mí me apasiona, así que decidí escribir un libro protagonizado por mujeres de mi generación, quienes vivimos una auténtica transformación cultural, sexual, política... Por eso, cuando veo a tantos jóvenes reivindicando el franquismo, pienso que no tienen ni idea. Antes se prohibía leer el periódico Le Monde. Para hacerlo tenías que conseguir que alguien lo trajera de Francia y te llegara diez días más tarde y completamente manoseado porque lo habían leído bastantes personas antes que tú. Eso la gente tiene que saberlo.

Es decir, que aun siendo una novela, no se desprende de ese interés divulgativo que hay en sus libros… Exactamente, porque los jóvenes tienen que conocer el pasado y saber, por ejemplo, de feminismo.

pilar cernuda Nacida en Galicia en 1948, Pilar Cernuda es una periodista y columnista especializada en información y análisis político. Actualmente colabora en la televisión pública gallega TVG, en Onda Cero y The Objetive. Tras publicar una veintena de libros de política, en 2018 se aventuró con su primera novela, 'Volveré a buscarte'.

¿Qué hay de Pilar Cernuda en esta historia? Todo y nada. En mi primera novela me di cuenta de que había puesto mucho de mí misma, y eso me incomodó. Me pareció que estaba desvelando cosas de mi intimidad, pero tuve que asumir que eso me podía ocurrir. En Amigas no soy ninguno de los personajes, pero sus pensamientos sobre determinadas iniciativas o historias son los que yo tendría en su lugar, porque me pongo en su piel. Al final, una novela te define mucho.

La periodista Pilar Cernuda, durante una entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Podría avanzar alguna de esas historias cruzadas que se cuentan en el libro, y que usted vivió tan de cerca? Hay muchas. Por ejemplo, todo se desarrolla en Madrid, y allí hay una universitaria que es vasca y está vigilada por la Policía, que piensa que podría ser una etarra... Es una experiencia muy dolorosa.

Presta mucha atención a la experiencia de las mujeres en la universidad. ¿Cómo recuerda usted aquella etapa? En realidad, lo que más destaco en mi vida es el colegio al que fui en Vigo, que era laico, excepcional. Fomentaba las relaciones con los chicos de un colegio cercano, y eso me marcó muchísimo. Amigas está dedicado a las compañeras que tuve allí. En la universidad viví experiencias muy distintas. Al principio estudié Arquitectura en la Politécnica, y en ella me resultó apasionante encontrarme con la política. Recuerdo las asambleas, los grises (El Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico), el mirar de reojo cuando te decían que alguien era un policía infiltrado, o que otro pertenecía a Defensa universitaria, grupo de extrema derecha, y que había que tener cuidado...

Y después se lanzó con el periodismo. Me fui a la Escuela Oficial de Periodismo, que era pequeña y funcionaba de manera distinta. Todos nuestros profesores eran periodistas en activo y conocidos. En clase éramos muchísimos, unos 70, y había grandísimos profesionales, como Rosa Montero.

¿Su familia apoyó su decisión? Mucho. Fui muy privilegiada. Cuando mi madre estudiaba en la facultad de Medicina, solo estaba ella. De hecho, en mi colegio, que era progresista, las únicas alumnas que teníamos a una madre que trabajaba éramos mi hermana y yo. En la Universidad de Santiago a mi madre y a sus tías las llamaban las Lago, porque pertenecían a la primera familia en la que todas las mujeres eran universitarias.

¿Cuál piensa que fue el gran éxito de la Transición? La tolerancia. El cambio se hizo con un capitán, el rey. Pero también estaban el líder comunista, el de la derecha, el de centro, el socialista… Y todos se respetaban.

¿Cree que se ha perdido algo en la sociedad desde entonces? En estos años se han perdido muchas señas de identidad de España. Me sorprende el poco interés que hay hacia la cultura, porque a las generaciones actuales les importa muy poco nuestra historia. Quizás es producto de unos malos libros de texto, muy relacionados con los problemas nacionalistas, y eso me duele. Y también creo que hacen mucho daño las redes sociales. La gente piensa que todo lo que se lee ahí va a misa. Son un invento buenísimo, pero que está mal utilizado.

¿Por eso usted no tiene? No tengo ni tendré. Antes había tres Pilar Cernuda con mi foto, cosa que me da todavía más razones para no estar ahí. Soy muy crítica con las redes sociales porque podrían ser una gran herramienta comunicativa, pero las usa gente sectaria y perversa para intentar cambiar el mundo a su imagen. En ellas se ha potenciado a dirigentes detestables y oscurecido a gente que tiene mucho mérito.

Cuenta que en la década de los 70 se practicaba "un feminismo no militante, pero vital". Para mí hay unos principios inamovibles que se pueden interpretar de una manera o de otra. Ahora mismo se habla de una lucha que me parece que degrada el papel de la mujer en la sociedad, y eso me llena de ira. Hay mucho oportunismo en el proyecto feminista que se está intentando implantar, así que entiendo muy bien a las mujeres del PSOE que echan las muelas. Es su Gobierno el que está echando por tierra el trabajo que tantas mujeres han hecho durante décadas. No estoy de acuerdo con casi ninguna de las propuestas del Ministerio de Igualdad, y no considero feministas a las mujeres que están ahora mismo en los altos puestos. La mayoría de ellas han llegado por ser parejas de alguien.

Aun así, ¿se identifica con este movimiento en la actualidad? No me gusta hablar del feminismo como movimiento. Lo que quiero es que a las mujeres se nos respete y se nos den las mismas oportunidades que a los hombres, pero por ganárnoslo nosotras. Por ejemplo, yo estoy en contra de las cuotas. Si yo tengo la sospecha de que me están dando un trabajo solo por ser mujer, entonces lo rechazaré, porque me sentiré humillada. Yo quiero estar en un lugar solo porque lo merezco, por mi trayectoria.

Dice que la juventud de la Transición tenía "una vida muy llena". ¿Entiende el descontento que sienten hoy en día las nuevas generaciones? Los jóvenes ahora tienen mucha libertad, pero algunos están muy condicionados por modelos sociales que nos intentan imponer a base de publicidad y propaganda, aunque no los compartan. Y si no compartes estos mensajes, te sientes marginado.

¿Escribir novela y dejar a un lado la información política le ha servido para evadirse? Efectivamente. Me ha permitido salir de la realidad de la que tengo que escribir todos los días y olvidar mi enfado con la escasa talla que tienen la mayoría de políticos de este país. Me he divertido mucho escribiendo ficción, aunque me ha costado mucho.

¿Qué está leyendo ahora mismo? Empecé hace poco Abrazar el mundo, el último libro de Jorge Dezcallar, un buen amigo. Lo conocí hace como 40 años, y su última publicación es apasionante, retrata el mundo actual. También estoy leyendo Conquistadores, de Fernando Cervantes, ahora que hay tanta polémica con la conquista española en Latinoamérica. A veces compagino varios libros de este tipo con algún novelón, pero de momento no me estoy leyendo ninguno.

¿Recuerda cuál fue el último libro que regaló? Sí, un Caballero en Moscú, de Amor Towles. En los úlitimos años lo habré regalado como 20 veces. Cuenta la historia apasionante de un gran duque ruso al que le pilla la revolución del 17 en París. Vuelve a su país, le juzgan y no le condenan a muerte porque alguien da la cara por él. Le obligan a vivir en el hotel más lujoso de Moscú, y se queda encantado. Allí ve pasar a diversas personalidades mientras hace su vida en soledad. Es un libro precioso.

Haciendo alusión al título de la novela, ¿qué sería de Pilar Cernuda sin sus amigas? Son el ancla que me pone los pies en la tierra. Mis amigas, mis amigos y, por supuesto, mi familia. Todos ellos son mis afectos.