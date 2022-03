La ganadora ucraniana de Eurovisión 2016 actuará en Barcelona para recaudar fondos para ayudar a los refugiados

Más de una veintena de artistas que representarán a diferentes países europeos en el próximo Festival de Eurovisión 2022, que se celebrará el próximo 14 de mayo en Turín (Italia), actuarán el próximo sábado en la Sala Apolo de Barcelona dentro de la Eurovision Party, la primera fiesta oficial del certamen musical que se celebra en Cataluña.

La actuación estrella será, sin duda, la de la representante española, la catalana Chanel Terrero, que defenderá en Italia su tema Slowmo. Y también se ha confirmado la presencia de la que fuera representante de Ucrania, Jamala, que en el año 2016 ganó el concurso con el tema 1944, en el que explicaba a modo de homenaje la odisea de la minoría tártara deportada por las tropas de Stalin a Crimea, entre ellos, antepasados suyos.

Jamala ha sido noticia tras el estallido de la guerra de Ucrania por haber huido del país en coche con su familia y refugiarse en Turquía, donde ahora reside, y por iniciar una recogida de fondos para ayudar a sus compatriotas que han tenido que huir de su país como refugiados.

En la primera actuación que ofreció tras abandonar Ucrania, en la televisión alemana, en la que interpretó el tema 1944, la fuerza de su interpretación fue determinante para que iniciara una recaudación para sus compatriotas que están luchando contra la invasión rusa que ha llegado a alcanzar los 67 millones de euros. En su paso posterior por Rumanía, recogió 950.000 euros para la Cruz Roja y su tarea de atención a los refugiados ucranianos.

Por cuestiones de seguridad, los organizadores de la Eurovision Party del próximo sábado no han anunciado hasta esta misma semana la actuación de Jamala prevista en la sala Apolo. Desde el escenario barcelonés, la artista tiene previsto proseguir con la acción benéfica y de recaudación de fondos para su país y sus gentes.

Este año representan a Ucrania Kalush Orchestra, con la canción Stefania. Son los favoritos a ganar el certamen de mayo según las principales casas de apuestas. La banda de folk y pop está muy implicada con el conflicto bélico en su país. Oleh Psiuk, el vocalista, lidera un grupo de voluntarios que ayuda a personas a huir de la guerra.

Desde las redes sociales ha expresado recientemente su apoyo a los ucranianos que siguen en el país defendiéndose de la invasión d de las tropas de Putin: “Todas las palabras no son suficientes para expresar mi agradecimiento. Inclino la cabeza ante vuestro coraje y devoción por vuestra patria. Prometo no fallar: ser fuerte y no rendirme”.

El de Barcelona será el primer evento de la temporada de Eurovisión en Europa al que le seguirán otras prepartys como el London Eurovision Party, Israel Calling, Eurovisión en concierto en Amsterdam o el PRE PARTY ES en Madrid.

Además de Chanel y de Jamala, participarán en esta gala que será un aperitivo en directo de lo que nos espera en la gran cita con Eurovisión de mayo los enigmáticos representantes de Noruega, Subwoolfer, que harán cantar y bailar a la audiencia eurovisiva con su tema Give That Wolf a Banana. Los artistas que se esconden bajo las máscaras no han revelado su identidad y podrían hacerlo al término del festival del próximo 16 de mayo. También actuarán los lituanos The Roop Band, que participaron en los años 2020 y 2021.

También se unirán a la fiesta WRS (Rumanía) con su bailable tema con título en castellano, Llámame; Emma Muscat (Malta) con Out of Sight; Monica Liu (Lituania) con Sentimentai; Achille Lauro (San Marino) con Stripper; Brooke (Irlanda) con That's Rich; Valdana (Montenegro) con Breathe; We Are Domi (República Checa) con Lights Off y dos de los cantantes más recordados tras su paso por Eurovision: Conchita Wurst, que ganó por Austria en 2014, y Rosa López, que representó a España en 2002 tras su paso por la primera edición del talent show musical Operación Triunfo.

Senhit, que cantó por San Marino en 2011, 2021 y 2022; SunStroke Project, representantes de Moldavia en 2010 y 2017, y Marta Roure, la primera artista que cantó en catalán en Eurovisión en 2004, en nombre de Andorra, son otros de los cantantes que honrarán a Eurovisión el próximo sábado en Barcelona.