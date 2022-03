Si tu compañero de viaje es tu ordenador, protégelo con este maletín de 71.742 valoraciones (¡y solo 20 euros!)

Existen muchas variedades de viajes, los hay de negocios, familiares, de amigos o de pareja. Y, la mayoría de personas eligen muy bien el compañero de viaje, ya que es quien te acompañará en los buenos y malos momentos de este. Sin embargo, hay personas que viajan todos los meses, semanas o, incluso, todos los días y su único compañero es su ordenador portátil. En la mayoría de casos de debe a motivos laborales, aunque también puede ser por ocio, por lo que no te separes de tu portátil.

Sea cual sea tu caso, si viajas con frecuencia pegado a tu ordenador y, sobre todo, si lo haces en trasporte público, deberías trasladarlo con seguridad y, como no, comodidad. Existen muchos tipos de maletines y equipajes, en general, para guardar el portátil. Con ruedas, con asa, sin ella, en modo mochila... Las variedades son infinitas, pero, lo primordial es que el ordenador viaje acolchado y seguro y la persona que lo porta cómodamente. Cuantas más características tengan, el precio de estos maletines se dispara, por eso, saber dónde buscar puede ayudarte a ahorrar dinero.

Amazon dispone de una categoría de productos básicos (Amazon Basics) con una alta calidad y un precio muy asequible. Es el caso del maletín de esta marca para transportar el ordenador portátil, que solo te costará ¡20 euros! Y, por otro lado, tampoco tendrás que dudar de su calidad, ya que más de 71.740 personas lo han valorado positivamente. Se trata del maletín mejor valorado de Amazon, así que no pierdas la oportunidad de transportar tu portátil a un precio tan bajo y una calidad (¡y seguridad!) tan alta.

Con bolsillos para almacenar el ratón, móvil y otros accesorios. Amazon

Este modelo posee asas y una correa acolchada para transportar el peso de manera más cómoda. Tu portátil de hasta 15,6 pulgadas cabrá de sobra y si lo necesitas más grandes, existen otros modelos de más centímetros de esta misma marca. Elige las características que mejor se adapten a ti y no te lo pienses.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.