El altavoz más pequeño que arrasa en Amazon es impermeable, tiene 12 horas de reproducción y ¡cuesta 20 euros!

Que la música te acompañe allá donde vayas es algo que queremos todos, pero no es tan fácil como parece, ya que necesitamos los gadgets apropiados para lograrlo. Nos referimos a aquellos fáciles de transportar hasta cualquier lugar, que sean compatibles con nuestros dispositivos o, incluso, resistentes al agua si nuestro destino es la playa, por ejemplo, o la ducha cada mañana.

No es de extrañar, por tanto, que un altavoz bluetooth que cumple con todo esto, cabe en cualquier lado e, incluso, posee una funda de transporte, esté arrasando en Amazon y 23.165 personas ya lo hayan probado. Sin olvidar que de todos esos clientes que ya han valorado el producto, casi el 80% le otorga cinco estrellas de calidad, la puntuación más alta. Pero... ¿Cuál es su secreto? y, ¿de verdad es tan pequeño?

El altavoz más 'cute' y resistente

Su precio es tan reducido como su tamaño: 20 euros, no es de extrañar que más de 23.160 personas lo hayan probado ya y arrase en el ecommerce. Pero no solo su precio y tamaño es llamativo, también las prestaciones. Se puede trasportar hasta cualquier lugar, ya que es muy resistente, manejable y, además, su batería acompaña. Y es que, la música podrá acompañarte hasta 12 horas, que se dice pronto para su reducido tamaño. Además, tampoco tendrás que preocuparte por compatibilidades, ya que se adapta y acopla a cualquier dispositivo, y tampoco por el agua, porque ¡es impermeable!

El más pequeño, pero más resistente, de Amazon. Amazon

Llevar la música a cualquier lado nunca antes había sido tan fácil. Con este mini altavoz podrás olvidarte del peso, del agua, de la batería y de las compatibilidades. Por último, pero no menos importante, no hay que olvidar su diseño ligero y compacto. Tal y como explica la marca: "Perfecto equilibrio entre espacio y calidad de sonido, porque no hemos añadido nada extraño para que el altavoz sea lo más pequeño posible". Este dispositivo posee un solo botón de silicona para encender, apagar, pausar y cambiar las canciones, por lo que su uso será muy intuitivo y fácil.

