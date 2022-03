¿Necesitas auriculares nuevos? Los de Sony son inalámbricos, resistentes y con más de 35 horas de autonomía

Si existiera un premio para el gadget que más utilizamos y, por tanto, más remplazamos, los ganadores serían, sin duda, los auriculares. Y, por su puesto, los inalámbricos, ya que mucha gente ha roto, por fin, con la era de los cables. Si eres de las personas que se colocan los cascos con música en cuanto ponen un pie en la calle o no pueden viajar en transporte público sin su música favorita, sabes a lo que nos referimos con los más remplazados. Es tal el uso que le damos a los auriculares que se nos pueden estropear fácilmente, aunque, la mayoría lo hace cuando ya han pasado muchos años, gracias a la calidad.

Sin embargo, hace una década, sobre todo porque tenían cables, se rompían con más facilidad que ahora. Aun así, puede pasar hoy en día también. Por tanto, si eres de los que necesita un cambio de auriculares para poder seguir con su día a día con normalidad y sin escuchar conversaciones ajenas en el metro o en el autobús, sino la música que uno ha elegido, es hora de comprar unos nuevos. Pero, esta vez, que sean aún más resistentes que los anteriores.

Y en cuanto a resistencia, a la marca Sony pocas le ganan. Si estás harto de los modelos pequeños que se extravían o tardan mucho en cargarse, la opción de un modelo clásico, de diadema, resistente, de carga rápida y con más de 35 horas de autonomía quizá es la solución. Además, puedes estar tranquilo porque, aunque estos modelos suelen ser más caros, el Sony WH-CH510 está ahora rebajado más de un 30% en Amazon.

Una carga rápida de 10 minutos equivale a más de 90 minutos de reproducción y la carga completa son más de 35 horas, así que podrás llevar tus auriculares a cualquier parte por muy largo que sea el viaje. Las funciones y los comandos son muy fáciles de manejar, para que puedan realizar llamadas, escuchar música o cambiar la playlist de manera fácil. Además, ¡cuenta con asistente de voz con micrófono! Para que sea todavía más fácil.

Y en cuanto al diseño, te encanará su comodidad y su funcionalidad, ya que son giratorios, compactos y muy ligeros.

