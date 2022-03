El enigmático silencio de Norma Duval

Fue 20minutos el primer medio en publicar que la relación entre Norma Duval y Matthias Khün estaba al borde de la separación. Dos días después, la vedette confirmaba la ruptura a través de la revista del saludo y despertaba el interés por conocer los motivos que se ocultan tras esta categórica decisión.

Norma guarda estudiado y misterioso silencio. Acostumbrada a dar todo tipo d explicaciones sobre sus asuntos más íntimos, ahora calla ante las nada maliciosas preguntas de quienes quieren saber la verdad sobre una separación que no es nueva: "He decidido estar en silencio y no hacer declaraciones", dice en conversación con este periódico.

La ex de Jose Frade, con el que ha recuperado la comunicación después de años de tiranteces, es consciente de que los próximos meses serán complicados para Matthias porque un de sus amigas, la ex del presidente de Panamá, es la protagonista de un escándalo de espionaje en el que, presumiblemente, habrían participado algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por orden directa de su exmarido. Todos temen que las sombras sean demasiado alargadas.

Norma no puede mostrarse sorprendida por el devenir de los acontecimientos porque este que les escribe le informó debidamente hace más de un año de que su novio surcaba otros mares. Por aquel entonces quiso desoír y desmerecer las informaciones y ahora reconoce que se equivocó y que tuvo que haber hecho caso a quienes le aventurábamos una final similar.