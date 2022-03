Lo que se sabe y las incógnitas del avión estrellado en China con 132 personas a bordo y su brutal picado de 8.000 metros

Un avión con 132 pasajeros se ha estrellado este lunes en el suroeste de China después de que, en plena fase de crucero del vuelo, descendiese cerca de 8.000 metros en apenas 3 minutos. Se desconocen las causas del accidente, pero por las circunstancias hay pocas perspectivas de encontrar supervivientes.

La última tragedia aérea de la que informó la aviación china fue el 24 de agosto de 2010, cuando un vuelo de Henan Airlines se estrelló en la ciudad de Yichun, en la provincia nororiental de Heilongjiang, causando la muerte de 44 personas. Sin embargo, la peor catástrofe aérea en la historia de China tuvo lugar en 1994, cuando un Tupolev Tu-154 de China Northwest Airlines que volaba de Xian a Cantón se estrelló, muriendo las 160 personas que iban a bordo. El diario oficial Global Times ha señalado que, hasta febrero de 2022, se habían superado las 100 millones de horas de vuelo seguras en China, la mejor marca en la historia del país.

El presidente de China, Xi Jinping, ha ordenado incrementar los esfuerzos de búsqueda y rescate tras el accidente y ha mostrado su consternación ante el siniestro, según la agencia de noticias Xinhua. Ha hecho hincapié en la necesidad de que se adopten medidas rápidas para determinar las causas del accidente y reforzar las medidas de seguridad en el sector de la aviación civil para garantizar que se protege la vida de los pasajeros.

¿Cuándo ha sucedido el accidente?

La Administración de Aviación Civil china ha afirmado que en este vuelo, el MU5735 de China Eastern Airlines, viajaban 132 personas: 123 pasajeros y 9 tripulantes. El vuelo iba desde Kunming (al suroeste) hacia Guangzhou (Cantón).

El avión, un Boeing 737-800 de 7 años de antigüedad, ha despegado a las 13:15 hora local (5:15 GMT, 6:15 hora peninsular española) de este lunes y el vuelo tenía una duración prevista de una hora y cuarenta minutos. En ese tiempo, debía recorrer los 1.357 kilómetros que distancian ambos puntos de la geografía china.

Según la web FlightRadar24, el avión volaba a las 14:19 horas a una altitud de 29.100 pies (8.870 metros). Tras avanzar 55 kilómetros al oeste, en Wuzhou, ha empezado a descender. El último punto de contacto con el vuelo se ha producido a 25 kilómetros al suroeste de Wuzhou, a una altitud de 3.225 pies (989) metros, a las 14:22 hora local (6:22 GMT). Es decir, el avión ha descendido en picado cerca de 8.000 metros en cuestión de 3 minutos.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Finalmente el avión se ha estrellado en el condado de Teng (Tengxian) de la localidad de Wuzhou, en Guangxi, en una zona montañosa. Según el medio indio NDTV, el avión se habría desintegrado provocando un incendio en un campo de bambú de la zona. El Diario del Pueblo ha citado a un funcionario presente en la zona que ha indicado que no había señales de vida entre los escombros.

En la zona del accidente, se han desplegado más 650 efectivos y 23 camiones de bomberos. Los equipos de rescate han logrado apagar el fuego alrededor de las 17:00 hora local (09.00 GMT), según la cadena estatal. Una vez extinguido el fuego, las labores de búsqueda continúan, aunque con pocas perspectivas de encontrar supervivientes, dada la altura desde la que el aparato se precipitó al suelo. NDTV cita a la propia aerolínea que habría lamentado que los pasajeros y los tripulantes hayan muerto.

Los investigadores están tratando de recuperar las dos cajas negras del avión —la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina— para esclarecer las causas del accidente.

¿Qué características tiene el Boeing 737-800 ?

Al avión siniestrado es concretamente un B737-89P, indica FlightRadar24, que se encuentra propulsado por dos motores turbofan CFM56-7B26E, es de pasillo único y cuenta con espacio para 189 pasajeros. Su primer vuelo se produjo el 5 de junio de 2015 y fue entregado a la aerolínea el 25 de junio de 2015. Datos de Cirium, una consultara de aviación, indican que en ese tiempo había volado 17.708 horas y había realizado 8.734 despegues y aterrizajes.

Según el portal Aviation Safety Network, el primer vuelo de un avión de este modelo tuvo lugar el 31 de julio de 1997. Desde entonces se han producido más de 4.749 aviones diseñados para poder realizar cerca de 51.000 horas de vuelo cada uno de ellos.

Además, se considera que los Boeing 737-800 tienen un buen historial de seguridad, como todos los modelos pertenecientes a la línea Next Generation de Boeing. Sin embargo, la siguiente generación, la 737 MAX, sí ha tenido algunos problemas y sus vuelos fueron suspendidos tras dos accidentes importantes en Etiopía e Indonesia que provocaron la muerte de casi 350 personas. En los últimos tiempos, Boeing esperaba poder recuperar la autorización para que sus aviones 737-MAX volasen de nuevo en China después de su prohibición en marzo de 2019.

¿Por qué resulta extraño este accidente?

La fase más amplia y estable de un vuelo es la fase de crucero, donde la aeronave mantiene un vuelo recto y nivelado, y es la fase en la que ha sucedido el accidente. Según un informe de Boeing, entre 2011 y 2020 solo el 13% de los accidentes comerciales fatales ocurrieron durante la fase de crucero. Lo más habitual es que los accidentes aéreos se produzcan al comienzo o al final del vuelo.

"Por lo general, el avión está en piloto automático durante la etapa de crucero. Por lo tanto, es muy difícil comprender qué sucedió", dice Li Xiaojin, un experto en aviación chino a NDTV. "Desde un punto de vista técnico, algo así no debería haber sucedido". Además, los datos meteorológicos en línea mostraron condiciones parcialmente nubladas con buena visibilidad en Wuzhou en el momento del accidente.

Todos los aparatos 737-800 permanecerán en tierras tras el accidente hasta que se tengan más datos sobre lo ocurrido, según prensa local. China Eastern tiene 109 aviones de este tipo en su flota. Tras el siniestro, hacia las 17.15 hora de Pekín (9:15 GMT), las acciones de China Eastern en Nueva York perdían un 16,03% durante las negociaciones previas a la apertura del mercado. Por su parte, Boeing caía un 4,6%.

El portal de noticias económicas Bloomberg se ha hecho eco de las palabras de Cai von Rumohr, analista de la agencia Cowen & Co., quien señala que las causas principales de los accidentes de transporte aéreo comercial tienden a ser problemas de mantenimiento, errores del piloto o sabotaje y no un problema de fabricación. "Y para un avión que tiene siete años y ha estado en servicio comercial desde 2015, parece menos probable, aunque no imposible, que la causa sea un problema de diseño o fabricación", cuenta en su informe von Rumohr.

La compañía aérea ha puesto a disposición de las familias y allegados de los pasajeros del vuelo una línea directa. Actualmente se encuentran en la Terminal 1 del aeropuerto Guangzhou Baiyun. Según la televisión estatal china, no había extranjeros en el vuelo.