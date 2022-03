Ana María Aldón se ha convertido en una de las protagonistas del panorama social de nuestro país. Desde que la mujer diese a conocer los problemas que atravesaba su matrimonio y acusase a Ortega Cano de desatenderla, son muchos quienes se han lanzado a opinar sobre la vida en común de la pareja.

Durante su última intervención en Viva la vida, Aldón aseguró que el torero había reaccionado a sus palabras. "Si me hace sentir que soy imprescindible en su vida, no hace falta que me lo diga", señaló la mujer de Ortega Cano.

Sin embargo, Ana María tampoco se olvidó de responder a Antonio Rossi, quien antes había afirmado que parte de la familia del torero sentía que la mujer arrinconaba a Ortega y lo aislaba. La mujer pidió al periodista que "se informara bien antes de verter tanta mierda" sobre ella.

Este lunes, Rossi, desde el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa ha contestado a Ana María Aldón: "Ni yo meto mierda ni intento echar más mierda de la que hay. Si hay mierda la han puesto ellos, no yo. Aquí solo nos dedicamos a contar todos los flecos de una historia. Si la familia de su marido transmite eso, que no maten al mensajero". Además, el periodista ha apuntado que intentó contactar con Ana María antes de contar nada en televisión, pero fue imposible.

Por su parte, Alessandro Lecquio ha agregado que Ana María Aldón, cada semana, carga contra uno de los colaboradores del matinal: "La semana pasada me tocó a mí y esta le ha tocado a Antonio".