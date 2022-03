El ultimátum de Ana María Aldón a Ortega Cano y todos sus planes de futuro

Después de salir a la luz la crisis que vive su matrimonio, Ana María Aldón habría hablado con su círculo más cercano y, lo que dice en público, a través del programa de televisión en el que colabora, también lo ratifica en privado.

Así lo asegura este miércoles Semana, que cuenta que Ana María cree que su marido, José Ortega Cano, ha cambiado y que no es el mismo que hace unos años. "Se siente sola y tiene miedo a otra depresión", asegura el entorno de la tertuliana a la revista.

Por todo esto, y siempre según a publicación, Ana María le ha dado un ultimátum al maestro. Se trata de hacer planes juntos, como, por ejemplo, ir este año al próximo Rocío, tras dos años sin celebrarse por la pandemia. Según cuentan a Semana, esto marcará un antes y un después en el matrimonio, ya que Ana María Aldón le ha dicho a Ortega Cano que vaya, pero él no estaría por la labor.

Mientras, ellos intentan acallar los rumores de crisis con pequeños gestos. El último, una fotografía en la que salen juntos acudiendo a un evento familiar. "Maravilloso el día de ayer en el cortijo #eltrobalcortijo. Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante", escribe Aldón en su Instagram junto a una foto con el diestro.

Según escribe Saúl Ortiz en 20minutos, Ortega Cano anda revuelto porque algunos de sus familiares más directos ya le advirtieron que esto iba a suceder. De hecho, este medio ya adelantó que la familia del diestro no quería que se repitiera la fórmula Rosa Benito y Amador Mohedano.

No se equivocaron al hacer los vaticinios. Ya hay quien le ha pedido, categórica e insistentemente, que no permita semejante sangría mediática. No todos en la familia aplauden semejante culebrón. Los hay que, molestos e indignados por la sobreexposición continua, piden que medie.

Según desvela Diez Minutos, además de sus vaivenes personales, la exsuperviviente tiene entre manos proyectos importantes, como es la creación de una firma de moda propia. También, en su deseo de no depender tanto de Ortega Cano, estaría más volcada en su familia.