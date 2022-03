Las declaraciones de Ana María Aldón en las que reclamaba más atención por parte de su marido, José Ortega Cano, y criticaba la excesiva presencia de Rocío Jurado en su matrimonio, están dando mucho que hablar a los miembros de la familia, cuya mayoría ha afirmado estar en contra de que Aldón hable de sus temas personales en televisión.

Después de que Aldón echase en cara a Rocío Flores que hablase de la vida privada del matrimonio y no de la suya, la joven ha decidido aprovechar su puesto en El programa de Ana Rosa para responder a Ana María.

"Para mí, José es como mi abuelo. Le quiero y le adoro. A Ana también le tengo muchísimo cariño, pero sí me gustaría contestarle a lo que me ha dicho", ha comenzado Rocío Flores. "Yo no me he metido en tu matrimonio ni he hablado de él. Lo único que hice fue resaltar la figura de José, que era lo que me parecía honesto hacer porque es lo que yo he vivido".

Respecto a su relación con Manuel Bedmar ha recalcado que sigue siendo su pareja y que nada ha cambiado en las últimas semanas, pese a los rumores que han circulado en los medios de comunicación. "Ana, mi pareja, hasta el día de hoy, no es un personaje público porque así lo ha decidido. No es una persona que trabaje en televisión ni habla sobre su relación porque así lo ha decidido".

"Yo trabajo en televisión, soy personaje público, pero nunca he hablado de mi relación por lo que ya he explicado. Creo que me merezco vivir mi relación en mi intimidad", ha añadido Rocío Flores. "Por otra parte, te diré que la que ha opinado de cosas de mi vida que ni sabe ni ha vivido eres tú, no yo. Pienso que siempre he opinado desde el respeto y la educación y jamás le he reprochado nada a nadie", ha sentenciado la joven.