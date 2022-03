Telecinco emitió este sábado 19 de marzo una nueva entrega de Mi casa es la tuya. El programa estuvo protagonizado por Jimmy Giménez-Arnau, que ofreció una de sus entrevistas más íntimas hasta la fecha. En especial, desglosó su vida sentimental y su complicada situación familiar.

Y es que, en la actualidad no tiene contacto con prácticamente ningún miembro de ella, y llama "familia" a sus amigos. El comunicador solo tuvo palabras halagüeñas para su pareja actual, la showrunner Sandra Salgado González. Según contó Pilar Eyre, amiga de Giménez Arnau que se pasó por el programa, hubo un comportamiento especialmente notable de esta.

"Muy pocas mujeres lo harían", reflexionó la escritora. Esta dijo que, en un momento en el que el también escritor estuvo al borde de la muerte, Sandra llamó a uno de sus antiguos amores para que estuviera presente para despedirle, aunque finalmente Jimmy no falleció.

"Sandra ha tenido un detalle con Jimmy que es el más bonito que puede tener una mujer. Cuando tuviste la enfermedad llamó a una que había sido el gran amor de tu vida por si te morías. Y estuvieron las dos en la cabecera. Y esto muy pocas mujeres lo hacen", contó Eyre.

Intento de ser padres

Jimmy, además, contó que él y Sandra sí se habían planteado ser padres y que fueron a una clínica para recurrir a la inseminación artificial, pero la cosa no salió bien. Les costó "un pastón" pero no tuvieron éxito. Así, ni lograron su objetivo ni les devolvieron el dinero.

Después de ese mal trago, no volvieron a intentarlo. "Es la primera vez que lo cuento, me va a armar una Sandra cuando llegue a casa por ello...", dijo Jimmy. No quisieron volver a intentar tener hijos. "Sandra dijo 'una y no más. Nos habían engañado'", sentenció.