Kanye West y Kim Kardashian siguen a la gresca, ahora porque supuestamente ella no deja que sus hijos vayan a misa

Ya son considerados legalmente personas solteras y han firmado su acuerdo de divorcio, pero las desavenencias entre Ye, o Kanye West y su ex, Kim Kardashian, no han mejorado ni un ápice.

Sobre todo porque el rapero no duda en airear en redes sociales cualquier problema que tenga con la madre de sus hijos, a la que ahora acusa de buscar excusas para impedir que él los lleve a misa.

"A mis hijos no se les permite venir al servicio dominical. Esta es la quinta vez que ella me hace esto, ¿qué te pasa, persona sin Dios?, ¿por qué mis hijos no pueden venir a la iglesia?", se quejaba el cantante en un vídeo de Instagram.

"Ahora tenemos el servicio dominical esta mañana a las 10 am; North tuvo una fiesta de pijamas, por lo que no puede venir al servicio dominical. Moví el servicio dominical hasta las 10 am para poder ir al partido de fútbol de Saint a las 12:30. ¡Lo moví todo!", se quejaba Kanye.

Además, el músico está molesto porque Kim permita que una de sus hijas, North, tenga cuenta en TikTok.

"Acabo de hablar por teléfono con Kim", decía Ye. "Le dije que dejara de contradecirme con esto de TikTok. Soy su padre. Sé que no respetan a los padres ni la idea de familia. No quiero que mi hija sea utilizada por TikTok o que sea utilizada por Disney. Tengo algo que decir", hacía ver el progenitor.

El cantante y la modelo son padres de North (8 años), Saint (6), Chicago (4) y Psalm, de 2, por lo que aún tienen muchos años por delante de entendimientos y toma de decisiones sobre los pequeños.