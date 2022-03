Kylie Jenner se sincera sobre el complicado posparto que está viviendo: "Me está costando más"

Está exhausta. Porque en este caso la experiencia no es del todo un grado. Y es que hablamos de maternidad y cada embarazo, parto y posparto es distinto. Eso mismo está experimentando Kylie Jenner, quien desde que dio a luz al pequeño Wolf Jacques Webster el pasado 2 de febrero no está pasando por una buena etapa, por lo que ha querido comentarlo con sus seguidores.

Sus casi 320 millones de fans han descubierto que la benjamina de las Kardashian (cumple el próximo agosto 25 años) está sufriendo un bajón considerable de fuerzas y que, aunque se apoya en su pequeña Stormi y en su pareja, Travis Scott -quien se ha alejado un poco del foco mediático desde la tragedia de Astroworld-, este período está siendo realmente duro para ella.

"Solamente me gustaría decirles a mis [seguidoras que son] madres en posparto que este no está siendo nada fácil para mí. Al contrario, muy difícil", ha comenzado diciendo la influencer, que quería compartir su experiencia para naturalizar que no toda recuperación de celebrity ha de ser rápida y perfecta ni, por supuesto, la de ninguna mujer, dado que hay cosas que no se pueden controlar.

"Personalmente, la experiencia de esta segunda vez me está costando más que la primera con mi hija. No está siendo sencillo a nivel físico, psicológico y espiritual. Es un poco loco. No quería volver a la normalidad sin deciros esto", ha continuado, justo antes de hablar si cortapisas de ciertos problemas con los que está lidiando y que a buen seguro también sufren muchas madres, tanto las primerizas como las que no, debido a "presiones" tanto internas como externas.

"Para algunas mujeres puede resultar fácil, pero en ocasiones tendemos demasiado a compararnos con otras madres que vemos en las redes, lo cual nos crea a nosotras mucha presión", ha explicado, así como esto mismo también servía para cualquiera de sus seguidoras que a su vez se estuviese fijando en ella como ejemplo tras ser madre por segunda vez.

kylie jenner volviendo a las redes, compartiendo su experiencia, y dándole ánimos a otras mamás que también están pasando el postparto, es mí kylie jenner favorita pic.twitter.com/UY9tmgZtfe — ˖ ࣪ ִֶָ⁠ laly ָ࣪ ˖ (@kylistins) March 15, 2022

"Ni siquiera pensé que podría hacer ejercicio hoy y aquí estoy. Y me voy sintiendo mejor. Así que tú también podrás. Está bien no estar bien. Fue cuando entendí esto que me di cuenta de la presión que me estaba poniendo encima y tenía que recordarme que creé un ser humano dentro de mí -un bebé hermoso y sano- y que no salea cuenta ponerse una imposición par estar 'de vuelta'", ha señalado Kylie, que finaliza: "Quiero decir que no está siendo cómodo para mí tampoco, sino que ha sido duro. Ya está, solo quería aclarar esto".