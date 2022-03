La guerra en el clan Jurado sigue muy presente. Ahora se han sumando Kiko Jiménez y Gloria Camila, que fueron pareja, pero no acabaron en muy buenos términos. Debido a un enfrentamiento entre Kiko y su padre, Ortega Cano, Gloria Camila ha comentado en el plató de Ya son las ocho que está harta de verle trabajando en televisión.

"He estado viendo Sálvame y vengo cabreada porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, y estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino. Lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia" comentó Gloria Camila en el programa para, un poco más tarde, soltar una bomba informativa.

"Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado".

💥BRAVA!👏 Gloria Camila carga contra Kiko Jiménez y le llama sinvergüenza y provocador por los pasillos de Telecinco . Por su culpa tuvo anorexia nerviosa,me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos. He tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. pic.twitter.com/IrPPpTK7Le — 🌹Rosa M🌹🫂 (@RosaMMunoz) March 15, 2022

Kiko Jiménez responde: "Tendrá que demostrarlo"

Kiko Jiménez, muy enfadado por las acusaciones de su expareja, ha respondido desde su programa, Sálvame, visiblemente alterado. "Yo no me siento responsable en absoluto de esos problemas. La verdad es que me ha sorprendido bastante que me acuse directamente a mí y, me imagino, que tendrá que demostrarlo”.

“Nadie se preocupa de pedirle partes médicos, los informes de psicólogos a los que ha acudido… tantos periodistas que se cuelgan las medallas de ser periodistas, aunque de objetivo son poco… esos no se preocupan de tirar de hemeroteca o, ni siquiera de meterse en sus redes sociales donde da consejos de como adelgazar hasta 46 kilos”.

"Para mí, en primer lugar, usar algo tan grave como los problemas alimenticios para culpar alguien de tu sufrimiento me parece muy sucio. Yo no me creo que lo haya sufrido. Si lo ha sufrido igual es por otras cosas. Igual fue cuando la dejé por esos cuernos que me los puso ella" ha espetado muy molesto el colaborador.