Un nuevo capítulo en la pelea Raquel Bollo - Sálvame. Desde que el programa destapara las deudas de su excolaboradora, han llovido las críticas, los reproches y, cómo no, las demandas. Y, la última línea de batalla es la marca de ropa de Raquel Bollo.

Aguasantas, expareja del hijo de Raquel, ya avisó en Sálvame de las sombras del negocio. "Muchas veces vendíamos ropa usada y no la lavábamos antes". Esas declaraciones han traído cola. Y el programa ha conseguido ponerse en contacto con una de las clientas de la marca de ropa.

"Compré un vestido por 359,99 euros. El vestido llegó bien, llegó rápido. No estaba sucio, pero olía. Tenía un olor característico. Un olor raro. No de una tienda normal. Huele a mercadillo. Me llegó el vestido enseguida, pero no tenía forro, no era de la calidad que esperaba y encima el olor" ha dicho la clienta.

"No me he llegado a poner el vestido. Está aún con etiqueta. Llamé para explicarles que no era lo que yo quería. Que tenía muchos agujeros al no tener forro. Y me dijeron: 'Cuando venga La Raque se lo decimos y te llamamos'. Pero no me llamaron" ha explicado.

La diseñadora Mahi Masegosa, en 'Sálvame' MEDIASET

La diseñadora Mahi Masegosa, participante de Maestros de la Costura, ha sido invitada al programa para valorar el vestido en sí, y ha llegado a una conclusión contundente: "Para determinar si una prenda es más buena o más mala, es ver cómo están las costuras por dentro, y cómo es la etiqueta. La etiqueta es mala. Y cuando el tejido tiene más poliéster, peor huele".