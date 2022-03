La relación entre Raquel Bollo y Sálvame es prácticamente inexistente desde que Raquel abandonara el programa y dejara de ser una colaboradora habitual. Las peleas han sustituido el buen rollo que existía, y la última acaba de llegar. Sálvame desveló una deuda de 20.000 euros de Raquel Bollo y esta ha querido contraatacar.

La que fuera una de las colaboradoras más famosas ha retado al programa a demostrar que esa deuda existe, y ha advertido a sus hijos: "No volváis a entrar en Sálvame". Pero este órdago no ha sentado nada bien a María Patiño, y así lo ha demostrado durante Sálvame Lemon Tea.

"Yo estoy muy decepcionada y cabreada con ella. La demagogia barata, mezclar cosas... convertirte en una víctima... se acabó. ¡Se acabó!" ha espetado la presentadora. "Ella no se siente protegida por el programa. Pues la dirección del programa, al que yo pertenezco y al que me siento muy agradecida, ha decidido contar las veces que la hemos protegido".

"No me gusta la gente resentida. Las demandas que vas a poner, y ya sé que hay una contra mí, las pones. Cuando hay una acusación directa de una deuda, se contesta o no a la acusación, pero no se mete a todo el mundo en el camión de la basura".

Terelu Campos ha querido apoyar a su compañera, avisando a Raquel Bollo de lo que está por venir. "Ha desafiado al programa. Pero hoy, este programa no solo va a poder demostrar tu deuda de 20.000 euros sino algo más".