Café con aroma de mujer es la serie del momento en Netflix. No en vano lleva semanas como número 1 en la plataforma. Es, de lejos, el contenido más visto de Netflix en nuestro país. Y gran parte de la culpa la tiene su actor principal, el cubano William Levy.

Saltó a la fama allá por 2001 por su participación en el reality La isla de la tentación y, desde entonces, se ha convertido en un fijo en telenovelas. Además de convertirse en un auténtico sex-symbol que ha conquistado a mujeres como Jennifer López (salió en su videoclip I'm Into You). Y su nueva conquista no es otra que Belén Esteban, que no ha dudado interrumpir Sálvame Lemon Tea para mandarle un mensaje.

"Es mi ídolo" ha comenzado diciendo Belén. "William Levy, si me estás viendo desde Sudamérica, te tengo un mensaje. Quiero ser gaviota. Quiero ser gaviota. Me encantas. Como actor, como persona, te sigo en Instagram... ¡Me encantas".

Y no es la primera vez que Belén Esteban manda un mensaje así a alguno de sus ídolos. Célebre es su amor platónico por Maluma, y el famoso cantante tuvo palabras de agradecimiento para la popular colaboradora. "Yo lo aprecio muchísimo, me da mucha alegría que en España me den tanto amor y tanto cariño".