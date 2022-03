Con qué compañía puedo solicitar el Bono Social de la luz

El precio de la luz ha batido récords jamás vistos en la última semana, alcanzado el pico de los 700 euros/MWh. Muchos hogares están viendo en los últimos meses cómo se ha incrementado la factura de la luz, por lo que una de las opciones más demandadas por los consumidores que son más vulnerables es la solicitud del Bono Social de Electricidad.

Se trata de una ayuda que sufraga un porcentaje considerable de la factura de la luz, según unas determinadas condiciones, para aquellas personas con reducidos recursos económicos. Su gestión depende de las compañías comercializadoras de luz del mercado regulado que ofrecen la tarifa PVPC.

¿Cuáles son las condiciones para solicitarlo?

La última normativa que regula el Bono Social, el Real Decreto 897/2017, de 7 de octubre, indica que esta ayuda se otorga a quienes cumplen unos requisitos determinados en cuanto a su situación familiar y su nivel de renta anual. Como detallan desde Selectra, su solicitud es gratuita, pero hay una serie de requisitos que los consumidores tienen que cumplir:

La persona que lo solicite debe ser el titular del contrato de luz.

Debe tener contratada la tarifa PVPC.

La tarifa PVPC únicamente se puede contratar con alguna Comercializadora de Referencia.

Contar con una potencia eléctrica contratada igual o inferior a 10 kW.

El Bono Social solo se puede solicitar para la vivienda habitual de la familia, no para segundas viviendas.

Estas son las comercializadoras que ofrecen el bono social

Con la puesta en marcha del nuevo Bono Social de luz, el descuento en la factura puede ser del 25% para "consumidores vulnerables" y del 40% para "consumidores vulnerables severos".

En el caso de que el consumidor se encuentre en riesgo de exclusión social o esté siendo atendido por servicios sociales que paguen la mitad de la factura, "no se tendrá que hacer frente a la factura", declaraban desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, si no se puede pagar temporalmente, "no se podrá interrumpir el suministro".

Respecto a su gestión, para solicitar esta ayuda hay que tener contratada la tarifa PVPC con la misma compañía. En el mercado existen ocho comercializadoras de referencia que ofrecen esta tarifa y el bono social:

Energía XXI (Comercializadora de Referencia de Endesa). Curenergía (Comercializadora de Referencia de Iberdrola). Gas & Power (Comercializadora de Referencia de Naturgy). Baser (Comercializadora de Referencia de EDP). Régsiti (Comercializadora de Referencia de Repsol). COR Energético Teramelcor (Melilla). Empresa Alumbrado Eléctrico de Ceuta (Ceuta).

¿Cómo se solicita?

Este trámite se puede realizar por teléfono, correo electrónico, correo ordinario o fax directamente con una comercializadora de referencia. Puedes consultar todas las comercializadoras disponibles y sus datos de contacto en este enlace facilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.