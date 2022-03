Villacís acusa al equipo de Almeida de lanzar una "mentira" para ensuciar a Cs: "Nunca he amenazado con una moción"

Begoña Villacís "nunca" pidió la cabeza de Ángel Carromero a cambio de no desbancar al alcalde y compañero de Gobierno, José Luis Martínez-Almeida. La vicealcaldesa ha cargado esta mañana contra las informaciones que apuntan a que ella habría amenazado al alcalde a presentar una moción de censura contra él si no echaba a su asesor por su presunta implicación en el espionaje a Ayuso desde el Ayuntamiento. "Nunca amenacé con una moción de censura. Antes de que se cesase a Carromero dije a la prensa que esa posibilidad no estaba en la mesa".

En su opinión, las informaciones publicadas por El País solo han podido salir de las tripas del PP, desde donde se está lanzando "una sospecha que es mentira con el fin de machar otra vez a Ciudadanos", ha lamentado Villacís.

La vicealcaldesa ha puesto en valor su apuesta por la estabilidad en los gobiernos: "No soy Mañueco, no hago esas cosas", ha apuntado en relación con la moción de censura de los populares en Castilla y León. Asimismo ha pedido al equipo de Almeida que "cambie su actitud injusta" contra Cs. Porque ella sigue siéndoles leales pese a "la traición" del PP a Cs en Castilla y León y a la polémica que salpica al PP municipal en Cibeles.

Almeida recoge el guante. Esta mañana, tras mantener una conversación telefónica con la vicealcaldesa, ha negado ante los medios que esta le hubiera amenazado con una moción de censura. "No tuve ninguna conversación en la que ella me dijo, ni directa ni indirectamente, que o cese o moción. Ella ha dejado clara su postura desde el primer momento; está dispuesta a investigar lo que haga falta, pero descarta que se pudiera producir una moción de censura. No me ha planteado que haya una moción sobre los hechos aparecidos".

José Luis Martínez-Almeida ha agradecido a Villacís la confianza depositada en él, así como, "por mantener la estabilidad del Gobierno". En todo caso, sobre la procedencia de las informaciones, el alcalde tiene "la seguridad" de que desde el PP en el Consistorio "no ha salido esta información porque no se corresponde con la realidad".