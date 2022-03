El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que la guerra en Ucrania por la invasión rusa va a ser "larga" y corre el riesgo de "cronificarse". Con ello, lo harían también las consecuencias energéticas y económicas. Es por ello por lo que España deberá dar una respuesta conjunta. Cuál sea es el principal punto de la Conferencia de Presidentes que se está celebrando en la isla de La Palma, que da nombre a los acuerdos que propone, los llamados "Acuerdos de La Palma". Entre otras peticiones, ha solicitado dejar la "lucha partidista" por los fondos europeos, acelerar la transición energética para ser menos dependientes del país que dirige Vladímir Putin o coordinar la llegada de los refugiados.

En una comparecencia realizada junto con Ángel Victor Torres, presidente de Canarias, Sánchez ha insistido una y otra vez en la "unidad", un mensaje del que hace bandera. Ha puesto como ejemplo, además, el Consejo Europeo informal que se celebró esta semana en París. "Si 27 Estados miembros nos pusimos de acuerdo, podemos hacerlo también las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas", ha reclamado precisamente poniendo la vista en la próxima cumbre europea, que se celebrará los días 24 y 25 de marzo, y en la que es más que probable que se apruebe el desacoplamiento del precio de la energía del precio de la factura de la luz, una propuesta que permitiría rebajar la factura.

En la actualidad, es la última energía que entra en el 'pool' eléctrico la que marca el precio. Esto supone que el coste de la luz dependa del gas, que lleva semanas batiendo récords. A su vez, esto está suponiendo un crecimiento de la inflación, que ya está situada en el 7,4%, marcando los precios un máximo que no se veía desde hace tres décadas. Para que esto no se vuelva a repetir en los próximos meses, el presidente ha pedido a los presidentes autonómicos que hagan suya la propuesta española y que aceleren la implantación de los fondos europeos en lo referido a la rehabilitación y transición energética, con el objetivo de ganar autonomía y dejar de depender del gas ruso, que pese a que España no lo importa en gran cantidad, sí lo hace Europa -en concreto, en un 40%-.