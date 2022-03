Rafa Mora confiesa que se ha operado los glúteos para levantárselos: "No me oculto"

El colaborador de Sálvame Rafa Mora, de 38 años, ha pasado en varias ocasiones por centros de estética para hacerse retoques y el último no ha sido en la cara, precisamente.

El diciembre pasado, como recoge Outdoor, se hizo inyectar botox y eliminar la acumulación de grasa en el pecho y ahora se ha hecho una elevación de glúteos.

"Este verano voy a lucir 'glúteos push up' en Ibiza. ¡Ya sabéis que no me oculto! Sé que os va a flipar tanto como a mí", decía en Instagram Mora, junto a una foto en la que está tumbado en una camilla y donde se intuye a alguien con una máquina trabajando en el trasero del colaborador.

Según explica Rafa Mora, su dedicación al gimnasio y las tablas de ejercicios no lograban los resultados que él esperaba en sus glúteos, por lo que recurrió a la clínica estética.

Allí se sometió a una sesión de radiofrecuencia que se supone que elimina la flacidez de los glúteos sin cirugía y en una sola sesión.