José Mercé se emociona al recordar la muerte de su hijo a los 14 años

El cantaor José Mercé acaba de publicar un álbum, Oripandó, compuesto por Antonio Orozco, en el que hay una canción, Jamás desaparece lo que nunca parte, que habla del terrible momento que tuvo que pasar Mercé cuando hace ya 28 años perdió a su hijo Curro.

El joven, de tan solo 14 años, fallecía entonces de un paro cardiaco, pero nunca le olvidaron y de eso habló el cantaor en Las tres puertas, con María Casado.

"Mi Curro, el día 30 de marzo hará 28 años que falleció. Pero él siempre está con nosotros, él no se ha ido, mi hijo no ha partido, está con nosotros. Nunca olvidas lo que nunca se va", decía Mercé junto a Orozco, en el programa de La 1.

"Todo el mundo sabe que se me fue mi hijo, mi Curro de mi vida, y el título no puede ser más verdad. Se llama Jamás desaparece lo que nunca parte y esa es la realidad", añadía Mercé.

"Me cuesta mucho, hasta me asfixio cuando la canto", decía sobre la canción, que según aportaba Orozco, es un canto a la esperanza, a "recordar que la muerte es parte de la vida y no al revés".