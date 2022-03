La patronal Fecalon cree que habilitar espacios para hacer botellón es crear "ocio de mala calidad"

La patronal del ocio nocturno Fecalon considera que la propuesta del Síndic de Barcelona de habilitar espacios en la ciudad para que los jóvenes puedan hacer botellón de forma segura y compatible con el descanso de los vecinos es crear "ocio 'low cost' de mala calidad".

"El botellón es una de las principales amenazas que tiene el sector del ocio nocturno y la convivencia vecinal en estos momentos", señala la patronal en un comunicado emitido este jueves, en el que añaden que "hay que acabar con la sensación de impunidad" que tienen quienes hacen botellón y hacer "cumplir la normativa", una situación que comparan con el "top manta".

La Sindicatura de Greuges presentó este miércoles un informe que analiza el fenómeno del botellón en Barcelona y, además, traslada recomendaciones al Ayuntamiento sobre cómo abordarlo. Entre ellas, está la propuesta de habilitar espacios para una práctica que "no es nueva, sino que tiene décadas de vida" y "que no desaparecerá", por lo que desde la Sindicatura hablan de abordarla desde "la reducción de riesgos" y la mejora de la convivencia.

Para ello, proponen, entre otras cosas, habilitar espacios adecuados para garantizar "menos molestias" que cuenten también con los servicios necesarios para poder llevar a cabo esta práctica de forma segura, facilitando el acceso a servicios sanitarios y con puntos a los que los jóvenes puedan dirigirse si necesitan ayuda, además de lavabos y contenedores.

"El derecho al ocio es libre y no lo tenemos que focalizar solo en locales"

En la presentación, y tras ser preguntado por si estos espacios podrían ser vistos por el sector del ocio nocturno como competencia, el Síndic de Barcelona, David Bondia, respondió que "el derecho al ocio es una actividad libre y no tenemos que focalizarla únicamente en los locales de ocio nocturno. Si ven competencia, es que creen que el ocio es sólo suyo".

Desde la patronal, por su parte, consideran que el fenómeno del botellón se ha radicalizado por las restricciones de la pandemia y el cierre del ocio nocturno. Por eso, creen que los locales y las discotecas son "un servicio indispensable para la sociedad y la convivencia" y que el problema "real" asociado a los botellones es el déficit de locales en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.

También señalan que ellos no están en contra del "ocio alternativo", pero se preguntan si este ocio alternativo consiste en un espacio "en el que puedan consumir sin control ni seguridad". Desde Fecalon consideran que los jóvenes "no están forzados a disfrutar de su tiempo libre en la oferta de ocio nocturno de Barcelona", sino que lo hacen porque ofrecen unos "espacios de socialización, diversión y cultura con seguridad, que no ofrece una plaza o un polígono"

Respecto al precio, por ejemplo, de las bebidas en estos locales, remarcan que, de una copa que cuesta 10 euros, ellos se llevan 1,35 euros de beneficio y el resto se destina a impuestos, sueldos de los trabajadores y terceras empresas (como el alquiler del local o la compra del producto).

El conseller de Interior, partidario de "ordenar" los botellones

Por otra parte, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, se ha mostrado este jueves partidario de "ordenar" los botellones mediante la colaboración entre los ayuntamientos, las entidades asociativas y el sector del ocio nocturno. En una entrevista en Ràdio Estel, ha apelado a la "complicidad" entre los diferentes sectores para canalizar las ganas de "salir de fiesta en la calle" y que las celebraciones transcurran de forma organizada.

Aunque todavía no ha leído la propuesta del Síndic -ha puntualizado-, cree que "debe de ir por ese camino" y que no es muy diferente a lo que ocurre con fiestas de asociaciones juveniles con servicios de bar, puntos lilas, controles de acceso y que avisan a los Mossos si hay algún incidente, ha detallado.

"Un diputado del PP dijo que eso era cursi. Supongo que él se imaginaba más esa escena de la Policía Nacional entrando a palos en un parque de Madrid donde había 1.000 personas que terminó como el rosario de la aurora", ha ironizado.