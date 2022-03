Víctor Elías reconoce que quiere formar una familia junto a Ana Guerra, que reacciona: "Ojalá, todo se andará"

Juntos forman una de las parejas más recientes y con mejor salud del panorama social. Son Ana Guerra y Víctor Elías, que hace menos de un mes confirmaron que, además de trabajar juntos, también han iniciado una preciosa historia de amor de la que no se ocultan.

Todo lo contrario. Ambos hablan de ella de forma natural y abierta. La última vez fue el pasado martes, coincidiendo con el evento Mujeres Cantan a Rocío Jurado en Madrid.

Preguntado por la canaria, el músico desveló cómo se conocieron y empezaron a salir. "Yo empecé a ser su director musical antes de que arrancáramos algo tan bonito y está claro que lo que nos ha unido es la música. La música une todo, es la única cultura que, sin entenderla, puedes conectar con ella. En este caso, nos ha unido más que nunca", dijo.

De su relación sorprendió al desvelar que piensa incluso de formar una familia. "Ahora mismo sí quiero. Es algo que hace unos años no me planteaba por el trabajo y por la edad. Pero ahora acabo de cumplir 30 años y sí tengo ganas. El momento personal y profesional que estoy viviendo es maravilloso, de diez. Con Ana estoy muy bien y ojalá sea para siempre. Hasta que me eche de su banda", decía distendido Elías.

Unas declaraciones por las que, después, fue preguntada directamente la aludida, que reaccionada con sorpresa, pero sin quitarle la esperanza a su chico. "Ojalá, todo se andará", dijo al respecto.

"Nunca se debe empezar una relación si piensas que tiene fecha de caducidad. Yo siempre he pensado lo mismo con mis otras relaciones, pero espero que esta sea así. Víctor para mí significa un montón de cosas. Ahora mismo es mi pareja, y todo lo que puede significar una pareja. Complicidad, nos dedicamos a lo mismo, nos entendemos muy bien y sentimos mucha pasión por lo que hacemos y somos muy buenos amigos", dijo de Víctor la cantante.