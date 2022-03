A Christian Gálvez le echaron de un trabajo por un descuido al que llama karma: "Estaba despedido por robar"

Christian Gálvez, que vive un momento dulce en lo personal después de que saliera a la luz -y después confirmara él mismo con una preciosa declaración de amor- su relación con Patricia Pardo, también lo hace en el terreno profesional.

Rostro de Mediaset desde hace más de una década, compagina su trabajo en la televisión con el de la radio, donde presenta cada fin de semana De sábado con Christian Gálvez, en Cadena 100.

Hace unos días, Gálvez y Víctor Parrado se hicieron eco de la noticia de un curioso despido. Entonces, se animaron a contar ellos mismos anécdotas vividas en sus propias carnes sobre este tema.

"Estaba trabajando en una empresa de hamburguesas y llegó la hora de renovarme y me dijeron que no. Me puse casi a llorar y no me dieron ninguna razón y me fui al paro con 18 años. A todos los compañeros les dejé una nota", contó Parrado.

Por su parte, Gálvez también tenía algo que aportar, así que se animó a revelar un episodio de su vida laboral, algo más traumático, cuando tenía 20 años. "Trabajaba en un videoclub de estos que tenían cajeros (para depositar las cintas). Había muchos impagos de gente que se había quedado la película, así que yo me dediqué por mi cuenta a ir puerta por puerta a recuperar la pasta. ¡Y recuperé mucha pasta!", relata el presentador.

"Y yo decidí, unilateralmente, quedarme con una pequeña comisión de cada película recuperada", desveló.

Pero, entonces, se dio de bruces con lo que él llama "karma": "Iba en el coche con mi novia de aquel momento y le estaba contando esto y resulta que estaba llamando (a su jefe) y se quedó toda la conversación grabada en su buzón de voz. Al día siguiente me llamó y me dijo: 'estás despedido por robar'".

Aunque se revolvió en un primer momento, Gálvez, con mucho humor, acabó aceptando que sí, que efectivamente, robó. "Y punto pelota".