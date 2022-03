El surrealista motivo de Marta Riesco para no concursar en 'Supervivientes'

Mucho se está rumoreando sobre el casting de la próxima edición de Supervivientes, que ya está a la vuelta de la esquina.

Hace unos días saltaba a la luz el nombre de Agustín Pantoja. Según María Patiño, el hermano de Isabel Pantoja tendría un caché sería prohibitivo. "Creo que pide un millón de euros", dejó caer en Sálvame Lemon Tea.

El del artista es uno de los nombres más importantes que suenan para el reality extremo de Mediaset, pero hay más. Julia Janeiro, Manuel Bedmar, Carmen Borrego e incluso Marta Riesco.

Esta última se pronunció sobre estos rumores este miércoles en Ya son las ocho, y lo hizo para desmentir que vaya a concursar. Eso sí, los motivos que dio desconcertaron a más de uno. "Reconozco que sería un circo de persona, pero no me subo ni en un avión, así que no me voy a montar en el helicóptero. No voy a ir a Supervivientes. No me tiro ni de un trampolín", señaló ante las preguntas de sus compañeros.

Luego, en un tono más serio, afirmó. "No me interesa. Me gustaría seguir haciendo mis reportajes, mis cosas, seguir haciendo entretenimiento... Pero no quiero exponerme de esta manera, no me llama la atención. Hay cosas de mí que hacen gracia, pero no me veo allí".

Así que parece que, de momento, la nueva pareja de Antonio David Flores se postula solo para comentarlo: "Solo me gusta verlo como espectadora, debatir... Pero no estar allí. Hay cero posibilidades".