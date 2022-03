Una nueva edición de Supervivientes está a la vuelta de la esquina. Y desde los platós de Telecinco ya están empezando a teorizar sobre los posibles concursantes que tendrán que ir a pasar hambre en una isla tropical. Suenan los nombres de Manuel Bedmar, Marta Riesco o Carmen Borrego.

Pero otro de los nombres que suenan con fuerza es el de Agustín Pantoja, hermano de la tonadillera y conviviente en Cantora. Y, según María Patiño, su caché sería prohibitivo. "Creo que pide un millón de euros", ha dejado caer en Sálvame Lemon Tea.

Ante semejante bomba, Terelu Campos ha querido añadir un comentario cínico e irónico contra el hermano de Isabel Pantoja. "Qué baratito", ha dicho entre risas. "Qué se habrá creído".

"Me gustaría verle, porque le conoceríamos", ha seguido diciendo Patiño. "Aunque no me da buena energía... pero hemos hablado mucho de él y sigue siendo un gran desconocido". La popular periodista también ha querido añadir otro nombre a su quiniela. "Me gustaría ver a Carmen Borrego en todo su esplendor, y a ti, Terelu, defendiéndola en plató".

Por ahora no hay ningún concursante confirmado, pero poco a poco se irán desvelando los nombres hasta que llegue una nueva edición de uno de los realities más vistos de la cadena.