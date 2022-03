Julia Jainero deja clara su opinión sobre la posibilidad de participar en algún 'reality' como 'Supervivientes'

Esta semana Sálvame anunciaba que se estaba empezando a componer el casting de concursantes de la nueva edición de Supervivientes y, desde entonces, las especulaciones no han dejado de creer. Entre jóvenes caras del mundo del corazón, Julia Janeiro ha destacado como una fuerte posibilidad.

La primera hija del matrimonio entre María José Campanario y Jesulín de Ubrique cumplió 18 años en 2021 y desde entonces ha ido captando cada vez más y más atención tanto de la prensa como del público.

Con 230.000 seguidores actualmente, en su última ronda de preguntas habló sobre la posibilidad de dar el salto definitivo a la televisión con su participación en un reality de Telecinco.

Historia de Julia Janeiro. JULSJANEIRO / INSTAGRAM

La joven decepcionó a sus fans al rechazar cualquier posibilidad de involucrarse en uno de estos concursos. Se mostró muy en contra del programa de supervivencia y de cualquier otro.

"Nunca" entraría en uno, ha declarado: "No me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie", ha escrito tajante en una de sus historias de su perfil, donde también habló de la presión y las críticas que recibe.

"Me apoyo en mi familia, hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente de fuera de mi círculo opine de mí", comentó: "Al fin y al cabo siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia".