Chayo Mohedano se ríe de Telecinco por su baja audiencia y acusa a la cadena de querer que sus fans la acusen e insulten

Después de los desmentidos de Marta Riesco y Julia Janeiro sobre su participación en la próxima edición de Supervivientes, que se encuentra en la fase de casting, Rosario Mohedano ha sido la última en negar que irá al reality de supervivencia extrema.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha querido dejar muy claro que no irá al concurso y, sobre todo, el porqué.

"¡Totalmente falso que vaya a Supervivientes! Pero para que veáis cómo son, ya el año pasado les dije que hasta que no dejara de trabajar la fábrica en Mediaset que no haría nada con ellos y que no volvieran a llamar, y este año no han llamado. Ellos lo saben. Siempre desinforman", asegura en un tuit la sobrina de Rocío Jurado.

Pero no se queda ahí, sino que Chayo aprovecha la coyuntura para hacer leña del árbol caído. Así, ataca donde más le duele al grupo, la notable bajada de audiencia de su principal cadena, Telecinco. "Y sobre todo conmigo. Pero si no soy nadie, ¿por qué siempre me tienen en el punto de mira? Lo hacen para que sufra el acoso y los insultos de sus fans, menos mal que cada día son menos (audiencia)😂 Que no os engañen, el 'caso deluxe' les tiene como pollo sin cabeza. Con M de MUJER #8Marzo".

Zascas aparte, se refiere la cantante en estas últimas palabras a la batalla judicial en la que está implicada la cadena, después de que fuera acusada de haber accedido a información comprometida de algunos de los colaboradores más conocidos de Mediaset como Belén Esteban o Rosa Benito, que hace apenas unas semanas recibía en su casa la visita de la policía anticorrupción.