Controla la calefacción con ayuda de estos 'gadgets' (¡rebajados un 40%!) para que no se dispare tanto tu factura

En el último mes se han alcanzado máximos históricos en el precio de la luz y el gas. Según un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, el recibo mensual del usuario medio ha alcanzado los 131,29 euros, un 11,5% por encima de los 62,08 euros del año pasado. Por eso, todo truco es bienvenido para ahorrar en nuestras facturas. Tengas en tu hogar calefacción de gas o eléctrica, estos gadgets rebajados casi un 40% hoy en Amazon te ayudarán a controlar el gasto de calefacción.

El funcionamiento de estos dispositivos, que pueden ayudarte a controlar el gasto energético este invierno, es muy sencillo. Si las válvulas de tus radiadores son termostáticas, puedes cambiarlas por un modelo inteligente que te permita controlar el calor, programar la calefacción y adaptarla a la temperatura de cada habitación. Olvídate de subir mucho la temperatura del termostato para que la habitación más fría se caliente y el resto rebosen de calor. En cambio, regula en cada estancia la temperatura que necesites sin que se desperdicie en otras. Este truco, sin duda, se reflejará en tus facturas.

Cada habitación se regulará su propia temperatura de manera inteligente y, además, podrás controlarla estés donde estés gracias a una aplicación para tu smartphone. El momento ideal para conseguir este pack de termostato inteligente y cabezales smart para tus radiadores es ahora que Amazon lo ha rebajado ¡165 euros!

Instalación fácil. Amazon

Energéticamente eficiente e inteligente

Con tado° definirás tu zona de confort, ya que los termostatos inteligentes mantienen tu casa a la temperatura que deseas sin esfuerzo y a bajo coste.

Lo mejor, es un proceso sencillo y rápido: el pack viene con todo lo necesario para controlar la temperatura de los radiadores desde el smartphone. Aunque puede complementarse con otros elementos, no son necesarios. El que los conecta a todos es un bridge, un pequeño dispositivo que se une al router y a la corriente y que ayuda a que tengan acceso a Internet. Una vez instalado y reconocido por la aplicación móvil, solo hay que ir añadiendo cabezales en los radiadores.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.