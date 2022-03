"Todavía queda mucho por hacer": las reivindicaciones de los asistentes a las marchas del 8-M

Otro 8 de marzo más las calles de España se han llenado de gente reivindicando los derechos de las mujeres, en unas marchas marcadas por los discursos en contra de la violencia machista y en defensa de la paridad de oportunidades y de derechos. En esta ocasión, dos años después de las últimas grandes manifestaciones por el 8M, los carteles contra estas desigualdades de género se han alternado durante la protesta con las pancartas que reclamaban el fin de la guerra de Ucrania.

"Es importante defender los derechos de todas las mujeres: trabajadoras, racializadas, trans, de todo el mundo. Seis han sido asesinadas en lo que llevamos de año por violencia machista y es muy importante reivindicar toda esta lucha", ha comentó a 20minutos Claudia, una joven que ha participado en la manifestación convocada por la Comisión 8M con una pancarta que llamaba a Putin a parar el conflicto.

Claudia ha llegado puntual a las siete a la cita con esta movilización, que se ha desarrollado bajo el lema "Derechos para todos, todos los días" y entre consignas feministas, como "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "No estamos todas, faltan las asesinadas", "Sola, borracha, quiero llegar a casa" y "Dos años no bastan para silenciarnos".

A esa misma marcha, convocada desde Atocha hasta Colón, ha acudido Magis Iglesias junto a un grupo de mujeres afganas, que se han sumado a la reivindicación para denunciar la situación en el país. "Han escapado para contar al mundo lo que pasa, y han venido para dar a conocer el apartheid de género que sufren", ha explicado. Y ha añadido: "Piden que el mundo no se olvide de ellas, porque los medios van sustituyendo un conflicto por otro, pero la suya no es cualquier guerra".

Sin embargo, esta movilización no ha sido la única que ha recorrido las calles de la capital española. La jornada del Día Internacional de la Mujer ha estado marcada en Madrid por la división del feminismo, debido a la convocatoria de dos manifestaciones distintas. Las dos almas del movimiento han marchado por separado a causa de sus diferencias sobre la autodeterminación de género que promueve la ley trans y la abolición de la prostitución.

A la marcha paralela a la de la Comisión 8M, celebrada desde Gran vía hasta plaza de España, ha asistido Isabel Díaz, con el objetivo de "defender los derechos de las mujeres" y pedir que "todas sus esclavitudes cesen". Ha sido su postura "contra la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler" la que la ha animado a participar en esa protesta, organizada por el Movimiento Feminista de Madrid, y no en la otra. En ese sentido, ha criticado las posiciones del Ministerio de Igualdad y ha asegurado que se opone a que se "mercantilice" el cuerpo de la mujer y también a la ley trans.

Martín, por su parte, tampoco ha querido perdérselo y se ha unido a la primera de las movilizaciones, al considerar el 8M un día "importante para estar presente, para participar y para apoyar". En su caso, ha acudido a la marcha de la Comisión 8M al considerarla "más inclusiva" y ver lógico que "el feminismo apoye a otras reivindicaciones", en referencia a las del colectivo trans. No ha dudado, además, en "reivindicar la paz" en Ucrania porque, ha dicho, en una guerra, "las mujeres siempre son las que salen perdiendo".

En este desfile ha estado también Cristina, que ha acudido con su pareja, su pequeña, unos amigos y los hijos de estos. "Hay que seguir reivindicando nuestros derechos después de dos años muy duros con la pandemia, que nos ha atravesado de forma muy particular a las mujeres", considera. Y agrega: "Todavía queda mucho por hacer".