Chabeli Navarro, la ex de Kiko Rivera, sigue dando titulares tras haber insinuado que Kiko podría haber sido infiel a su pareja Irene Rosales. No contenta con ello, también ha dejado entrever que Omar Sánchez también podría haber sido infiel a su exmujer Anabel Pantoja.

"Omar me empezó a escribir por Instagram porque yo tenía una noticia de que había sido infiel con una chica de Canarias. Él se puso en contacto conmigo para que lo desmintiera. Él no quería ligar conmigo. Tenía miedo de que saliera esa chica y por eso me escribió" ha explicado Chabeli Navarro.

Ante estas acusaciones de infidelidad, Anabel Pantoja ha estallado contra ella. "¿Qué está dando a entender una persona que dice que no se hace deluxe por mí? Estás dando a entender que sabes cosas de mí, ¿no?" ha empezado a decir Anabel.

"Una persona que dice: yo no voy a hablar del tema... Mira, yo sé todo por Amor, porque a mí Amor me cuenta todo. A esta chica la escribieron de Las Palmas y le dijeron que habían visto a Omar tonteando con una chica" ha explicado Anabel, para después dirigirse a Chabeli, muy molesta.

"No te voy a permitir que dejes caer que Omar me ha sido infiel, porque no lo ha sido, ni tú lo has demostrado. No se pueden lanzar noticias falsas. Así se puede hacer mucho daño, y me lo has hecho".