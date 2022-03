A Kiko Rivera cada día que pasa le surgen más problemas. No solo sigue con una guerra abierta con su familia (aunque ha pedido disculpas recientemente), sino que ahora empiezan a cobrar fuerza los rumores sobre sus supuestas infidelidades estando con su actual pareja Irene Rosales.

No solo salió Silvia Sicilia, expareja del popular DJ, llamándole machista y afirmando que grabó un video subido de tono con él, sino que ahora se ha unido Chabeli Navarro, ex de Kiko Rivera, y ha afirmado con rotundidad que fue testigo de uno de esos supuestos videos. "Hizo una videollamada con la mejor amiga de Irene desnuda".

Según Chabeli, Kiko Rivera habría grabado a todas sus novias famosas en momentos comprometidos y, entre ellas, la mejor amiga de Irene Rosales. "Estoy con mi amiga en su casa. Recibe una videollamada y me dice: 'Chabeli, vete para atrás que es Kiko'. Pensé que sería una conversación entre dos amigos, pero empezó a subir de tono".

Chabeli Navarro CHABELINAVARRO / INSTAGRAM

"Mi cara era un poema. No me lo puedo creer. Le decía cosas como 'qué escote más bonito' y llevaba todo el rato la iniciativa" ha relatado Chabeli. "Me tuve que quedar en otra habitación más de 20 minutos. Cuando salí, mi amiga estaba completamente desnuda".

"Todo esto tuvo lugar hace unos 7 años. Creo que todo fue antes de Irene" ha acabado diciendo Chabeli ante las preguntas de los colaboradores de Sálvame.